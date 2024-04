Mario Cusitore a Ida Platano: “Mi sono innamorato di te”/ La reazione della tronista di Uomini e Donne

Mario Cusitore, il colpo di scena a Uomini e Donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne del 18 aprile 2024. Dopo aver dedicato tempo e spazio a Jessica Pittari, la nuova dama del trono over, Maria De Filippi annuncia il rientro in studio di Ida Platano. La tronista, nella puntata del 17 aprile, aveva lasciato lo studio per raggiungere Mario Cusitore che, di fronte alla scelta di Ida di portare in esterna Pierpaolo, avendone a disposizione solo una, aveva perso la testa lasciando nuovamente lo studio. Dopo essersi chiariti dietro le quinte, nella puntata odierna, Ida è tornata in studio visibilmente agitata.

Scelta Ida Platano a Uomini e donne: chi sarà tra Mario e Pierpaolo?/ Cusitore si dichiara, lei...

Maria, poi, annuncia anche il rientro in studio di Mario che chiede a Maria di poter avere due sedie al centro dello studio. “Hai mai creduta ad una cosa tra quelle che ho fatto?”, chiede Mario ad Ida che ammette di non fidarsi totalmente di lui. “Guardandoti negli occhi, ora ti dico che sono innamorato di te”, dice ancora Mario.

Jessica Pittari, chi è la dama di Uomini e Donne/ Bacio con Marcello Messina ma Cristiano, Ernesto e Diego...

La dichiarazione d’amore di Mario Cusitore a Ida: la reazione dello studio di Uomini e Donne

Ida Platano resta in silenzio di fronte alle parole di Mario che poi le chiede di ballare. Dopo il ballo, Tina Cipollari si rivolge alla tronista: “Conto sulla tua intelligenza, non credere a quello che ha detto. Non puoi credere ad uno che è scappato dallo studio e poi rientra e, ridendo sotto i baffi, ha detto mi sono innamorato di te giocandosi questa frase ad effetto. Ida ti prego, non sa cosa inventarsi”, interviene Tina Cipollari. “La frase è eccessiva visto quello che c’è tra di voi. Non vi siete mai baciati, avresti potuto dire che hai una cotta e non che sei innamorato”, aggiunge Gianni Sperti.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 18 APRILE 2024/ Mario tra Ilenia e Milena, ma in studio...

Anche Barbara De Santi, pur provando simpatia per Mario, ammette di aver trovato eccessiva la frase del corteggiatore mentre Pierpaolo reagisce con ironia e, rivolgendosi a Maria De Filippi, dice: “Maria, guardandoti negli occhi, ti dico che sono innamorato di te” scatenando la reazione divertita della conduttrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA