IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Segnalazione su Mario, Mariangela: “Chiamate e messaggi importanti…”

La chat di Mario Cusitore e Mariangela: la reazione di Ida Platano

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 gennaio, Maria De Filippi annuncia la presenza in studio di Mariangela, una ragazza con cui Mario ha scambiato una serie di messaggi durante il percorso da corteggiatore di Mario. Quest’ultimo spiega di aver risposto a Mariangela dopo aver litigato con Ida sottolineando, tuttavia, di non aver mai voluto continuare. “Io ti perdono, ma dove andiamo se alla prima discussione contatti un’altra persona poi magari nella chat non c’è niente”, spiega Ida.

“Nella chat c’è una donna che desidera un uomo e c’è un uomo che desidera una donna. Te lo dico subito”, interviene Maria De Filippi che, tuttavia, comprende l’atteggiamento di Mario che apprezza le parole della conduttrice che, sottolinea, come l’atteggiamento di Mario non sia molto diverso da quello di Alessandro Vicinanza che è uscito con Asmaa pur essendo interessato a Cristina. “E’ un uomo con una sua vita che ha risposto ad un messaggio per cinque giorni e l’ha detto”, conclude Maria (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e l’interesse per Mario Cusitore

Mario Cusitore, con il fisico possente e un carattere dolce e disponibile, ha conquistato subito le attenzioni di Ida Platano che ha fatto diverse esterne con lui. Tra la tronista e il corteggiatore, finora, non c’è stato alcun contatto fisico o bacio, ma l’attrazione tra i due così come l’interesse è evidente. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Ida ha confessato a Mario di aver ricevuto un messaggio da parte di una persona che era presente nel parterre con cui provava a metterla in guardia da lui. Un messaggio a cui, tuttavia, ida non ha dato molta importanza.

Tuttavia, come svelano le anticipazioni di WittyTv, nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’11 gennaio, tutto cambia perché l’entusiasmo di Ida viene smorzato da una rivelazione di Maria De Filippi che annuncia la presenza di una segnalazione proprio su Mario.

Tra Ida Platano e Mario Cusitore spunta una ragazza

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 gennaio, Maria De Filippi spiega che la redazione ha ricevuto una segnalazione su Mario Cusitore. Secondo tale segnalazione, Mario avrebbe scambiato una serie di messaggi con un’altra persona. Diversamente da quanto accaduto in altre occasioni, la segnalazione non si limita ad una telefonata perché in studio arriva proprio la ragazza che ha avuto dei contatti con Mario.

“Lo sapevo che veniva qua…“, le parole del corteggiatore. Di fronte alla presenza della ragazza, Ida non nasconde la delusione e torna ad accomodarsi sul trono. Dopo aver sentito il botta e risposta tra Mario e la ragazza in questione, Ida decide di non eliminare il corteggiatore.











