Ida Platano, volo a Miami con Alessandro Vicinanza/ La replica alle accuse

Uomini e donne, Ida Platano vola a Miami con Alessandro Vicinanza: esplode la polemica

Ida Platano rientra a casa con qualche polemica, reduce dall’addio a Uomini e donne, dopo il viaggio di coppia che si é concessa con Alessandro Vicinanza, tra le annesse reazioni più disparate nel web. Nel mezzo della vacanza d’oltreoceano vissuta al fianco del cavaliere, con cui ha deciso di chiudere la ricerca dell’amore intrapresa a Uomini e donne, in TV, Ida ha in questi giorni dovuto fare fronte a delle dure critiche. O almeno questo é quanto trapelerebbe dal profilo Instagram della diretta interessata. A più riprese Ida si é lasciata immortalare al fianco di Alessandro Vicinanza mentre i due si trovavano a Miami, in Florida, dando il benvenuto al nuovo anno 2023 come coppia fissa. “Sí, assicurati che Miami sia nella tua tua lista dei desideri almeno una volta”, si legge nella caption di un post che immortala la coppia nella suggestiva bellezza naturale di Miami Beach.

Gemma Galgani compie gli anni/ Il gesto di Ida Platano

Sulla scia della polemica web, che la taccia di aver registrato un addio di comodo a Uomini e donne, pensato per visibilità, seguito social e business da riscuotere fuori dal contesto TV, la parrucchiera bresciana sembra tornare all’attacco di chi la giudica.

Ida Platano replica alle accuse di opulenza sul nascere

Questo, a quanto pare, in riferimento alle reazioni degli utenti ai nuovi post pubblicati in rete, della vacanza americana di coppia targata 2023. “Spiagge limpide, temperature ideali…- dichiara Ida sibillina, tra le storie su Instagram -. Quando uno va in vacanza é normale che si permette qualcosa in più …é normale… lo facciamo tutti”.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano 2 mesi in coppia/ La dedica romantica

Insomma, con queste parole Ida Platano vorrebbe mettere a tacere sul nascere ogni accusa sul nascere, in primis di opulenza, di voler cioé ostentare ricchezza e lusso attraverso i suoi stati social, da personaggio popolare che é diventata, anche se ormai fuori dalla corte dei sentimenti di Uomini e donne. Nel frattempo, oltre lo spazio e il tempo di Uomini e donne, l’ex dama protagonista al trono over destina un sentito messaggio di auguri di buon compleanno alla amica di vecchia data, Gemma Galgani.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Ida torna con Vicinanza/ Web grida al gesto contro Riccardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA