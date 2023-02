IDA, SCUSE A GENITORI E SORELLA A C’È POSTA PER TE/ Il regalo di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Dopo una toccante lettera, per Roberto, Maurizio e Martina arriva anche un’altra bellissima sorpresa, perché arrivano in studio Federica Pellegrini e Matteo Giunta. È la campionessa azzurra ad esordire: “Noi ci siamo sposati da poco e per noi siete veramente un esempio perché è nelle difficoltà che si vede la famiglia. Vorremmo essere in quei momenti forti come voi. Siete veramente una forza.”

Alle parole segue poi un regalo dalla coppia celebre alla famiglia protagonista della storia: una vacanza per cinque sulla neve. “Appena vorrete andrete insieme in vacanza”. Un abbraccio tra tutti sugella la fine di questa prima storia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La puntata di C’è posta per te 2023 del 4 febbraio ha inizio con la storia di un regalo. Maria De Filippi chiama dunque in studio i suoi primi ospiti: Federica Pellegrini e suo marito nonché suo allenatore Matteo Giunta. Sono loro il dono che Ida vuole fare ai suoi genitori e a suo sorella. La donna racconta: “Succede ad un certo punto della mia vita che, come un fulmine a ciel sereno. arriva una brutta notizia e cambia tutto. Voglio chiedere a loro scusa perché ho scaricato su di loro tutto il mio dolore e la mia rabbia”

È dicembre del 2020 quando infatti Ida scopre di avere un tumore al seno. Da quel momento inizia un inferno anche per la sua famiglia. Lei rivela di aver trattato male madre, padre e sorella in modo ingiustificato e racconta alcuni di questi episodi e il grande amore con il quale è comunque è stata sempre trattata.

Ida, sorpresa ai genitori Roberta e Maurizio e alla sorella Martina

Oggi Ida è guarita e, guardando indietro, comprende di aver fatto molti errori. È per questo motivo che vuole chiedere alla sua famiglia scusa. Roberto, Maurizio e Martina hanno accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te 2023 e si commuovono scoprendo che dall’altra parte della busta c’è Ida, loro figlia e sorella. Le lacrime continuano quando Maria De Filippi legge loro una commovente lettera di scuse ma soprattutto di amore.

