Idan Ohayon, tiktoker morto a 28 anni/ Obeso, si ingozzava in diretta social…

Idan Ohayon, star 28enne di TikTok, è morto improvvisamente all’età di 28 anni. Israeliano, in patria è stato un vera e propria celebrità con i suoi 140mila follower su TikTok e altri 50mila su Instagram, guadagnandosi in poco tempo la reputazione di uno dei creator più seguiti e amati del Paese. Idan Ohayon aveva conquistato il pubblico pubblicando video fortemente autoironici sulla sua obesità e riprendendosi mentre mangiava grandi quantità di cibo.

COM'È MORTA LA REGINA ELISABETTA/ Malattia e tracollo dopo l'addio al marito Filippo

Il tiktoker Idan Ohayon è morto pochi giorni fa, la notte di mercoledì 7 settembre, presso il Barzilai Medical Center di Ascalona. Il suo improvviso decesso è stato confermato dalla sua famiglia, anche se non sono state rese note le cause. Il 28enne soffriva di problemi di salute a causa del suo peso e potrebbe essere stata questa la causa della sua morte, sebbene non ci siano ufficialità su questa ipotesi. La notizia della morte è stata accolta con incredulità e profondo dolore. Ora i suoi profili social sono inondati di messaggi di cordoglio dei suoi fan, che sentono la mancanza della sua autoironia molto tagliente, capace di scherzare sui suoi punti critici e sulle sue debolezze. Il funerale della star israeliana di TikTok si sono tenuti presso il cimitero di Kiryat Gat.

Morte Regina Elisabetta, Carlo III nuovo Re: cosa succede/ “Operation Unicorn” e “London Bridge”: i piani

Idan Ohayon star di TikTok morto a 28 anni, ironizzava su obesità

Idan Ohayon era diventato celebre in Israele grazie anche alla sua partecipazione al docu-reality show ‘The Creatoks’, che lo ha visto sfidare altri influencer per essere nominato miglior creatore di contenuti di Israele. Intervistato anche da ‘Ynet’, uno dei siti di notizie e contenuti più seguiti in Israele, Idan Ohayon aveva parlato della sua incredibile fama raccontando che “le persone mi hanno persino riconosciuto mentre camminavo per strada e mi hanno chiesto dei selfie”.

L’incontro con i social quasi per caso, come ha spiegato Idan stesso a ‘Ynet’: “Un giorno ho deciso di ritornare sui social media e ho caricato un video su TikTok. […] Improvvisamente, ho raggiunto 300.000 visualizzazioni in 24 ore” e così ha “pubblicato un altro video e un altro e le visualizzazioni crescevano sempre di più. Sono tornato alla mia vecchia vita e ho guadagnato molti follower ed è stato fantastico”. Idan Ohayon infatti non era nuovo al mondo dei social, ma ha tagliato il traguardo del successo creando contenuti incentrati non soltanto sulle quantità di cibo ingerite ma anche sul rapporto che aveva con il proprio corpo e la ferocie ironia verso se stesso.

ELISABETTA II/ Una regina "normale" che ha fatto la storia e non le fiabe

© RIPRODUZIONE RISERVATA