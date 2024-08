Identical Love, diretto da Brian Brough

Sabato 3 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:55, il film sentimentale del 2021 dal titolo Identical Love. La pellicola è una produzione Hallmark Channel ed è diretta dal regista Brian Brough, famoso per avere curato le riprese di diversi progetti di questo genere, come Love in Aruba, Un incontro speciale e Perduti nel tempo.

La protagonista delfilm Identical Love è interpretata dall’attrice Shae Robins, con cui Brough aveva già collaborato nel film Love in Aruba. Al suo fianco l’attore Mason D. Davis, conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Cryo (2022) e Passport to Love (2024). Nel cast anche: Scott Christopher, Shona Kay, Renny Grames, Brian Brough, Joel Bishop, Carter Brough e KeAlii Johnson.

La trama del film Identical Love: innamorarsi del gemello di un ex

Identical Love racconta la storia della bella ed intraprendente dottoressa Charlotte Hudson che, dopo essere stata abbandonata all’altare dal suo storico fidanzato, decide di intraprendere un viaggio nelle Filippine per prendersi una pausa dalla propria vita e iniziare un periodo di volontariato.

Quando la ragazza arriva sul posto, ad attenderla vi è però una sorpresa davvero scioccante: anche Seth, il gemello del suo ex fidanzato, opera in quel luogo.

Nonostante le resistenze iniziali, tra i due nasce un sentimento molto profondo, anche se la protagonista non riesce a capire quanto quei sentimenti siano reali.

I luoghi paradisiaci che fanno da cornice alla loro storia, il calore dei bambini che incrociano quotidianamente e il profumo del mare, permetteranno a Charlotte di superare quanto accaduto in passato e di aprire nuovamente il suo cuore.