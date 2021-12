Identificati anticorpi che neutralizzano Omicron/ Studio, “terza dose decisiva”

Un team internazionale di scienziati ha identificato gli anticorpi che neutralizzano Omicron e altre varianti di SARS-CoV-2. Questi anticorpi mirano ad aree della proteina spike del virus che rimangono essenzialmente invariate con la mutazione dei virus. Lo studio è stato coordinato da David Veesler, ricercatore dell’Howard Hughes Medical Institute e professore associato di biochimica all’Università di Washington School of Medicine a Seattle, e Davide Corti di Humabs Biomed SA, Vir Biotechnology, in Svizzera. Grazie agli obiettivi di questi anticorpi “ampiamente neutralizzanti” sulla proteina spike, potrebbe essere possibile progettare vaccini e trattamenti anticorpali che saranno efficaci non solo contro la variante Omicron ma anche contro altre varianti che potrebbero emergere in futuro, ha detto Veesler. “Questa scoperta ci dice che concentrandosi su anticorpi che mirano a questi siti altamente conservati sulla proteina spike, c’è un modo per superare la continua evoluzione del virus“.

Identificati anticorpi che neutralizzano Omicron

La variante Omicron ha 37 mutazioni nella proteina spike, che usa per agganciarsi alle cellule e invaderle. Questo è un numero insolitamente alto di mutazioni. Si pensa che questi cambiamenti spieghino in parte perché la variante è stata in grado di diffondersi così rapidamente, di infettare persone che sono state vaccinate e di reinfettare coloro che sono stati precedentemente infettati. Veesler e i suoi colleghi ipotizzano che il gran numero di mutazioni di Omicron potrebbe essersi accumulato durante un’infezione prolungata in qualcuno con un sistema immunitario indebolito o dal virus che salta dall’uomo a una specie animale e viceversa. I ricercatori hanno pscoperto che la proteina spike della variante omicron era in grado di legarsi 2,4 volte meglio della proteina spike trovata nel virus isolato all’inizio della pandemia. “Non è un aumento enorme“, ha notato Veesler, “ma nell’epidemia di SARS del 2002-2003, le mutazioni nella proteina spike che aumentavano l’affinità erano associate a una maggiore trasmissibilità e infettività“. Hanno anche scoperto che la versione omicron era in grado di legarsi ai recettori ACE2 del topo in modo efficiente, suggerendo che omicron potrebbe essere in grado di fare “ping-pong” tra gli esseri umani e altri mammiferi.

Scienziati, “contro Omicron terza dose decisiva”

I ricercatori hanno poi scoperto che gli anticorpi delle persone che erano state infettate da ceppi precedenti e di quelle che avevano ricevuto uno dei sei vaccini più utilizzati attualmente disponibili avevano tutti una ridotta capacità di bloccare l’infezione. Gli anticorpi delle persone che erano state precedentemente infettate e quelli che avevano ricevuto i vaccini Sputnik V o Sinopharm, nonché una singola dose di Johnson & Johnson, avevano poca o nessuna capacità di bloccare – o “neutralizzare” – l’ingresso della variante omicron nelle cellule. Gli anticorpi delle persone che avevano ricevuto due dosi dei vaccini Moderna, Pfizer/BioNTech e AstraZeneca hanno mantenuto una certa attività neutralizzante, anche se ridotta da 20 a 40 volte, molto più di qualsiasi altra variante. Gli anticorpi di persone che erano state infettate, guarite e poi avevano avuto due dosi di vaccino avevano anche un’attività ridotta, ma la riduzione era minore, circa cinque volte, dimostrando chiaramente che la vaccinazione dopo l’infezione è utile. Gli anticorpi di persone, in questo caso un gruppo di pazienti in dialisi renale, che avevano ricevuto un richiamo con una terza dose dei vaccini mRNA prodotti da Moderna e Pfizer/BioNTech hanno mostrato solo una riduzione di 4 volte dell’attività neutralizzante. “Questo dimostra che una terza dose è davvero, davvero utile contro Omicron“.

