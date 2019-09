Identità/ Video, su Rai 4 il film con John Cusack (oggi, 8 settembre 2019)

Identità andrà in onda su Rai 4 nella prima serata di oggi, domenica 8 settembre, alle ore 21.20. Si tratta di un film thriller del 2003 diretto da James Mangold e interpretato da John Cusack, Amanda Peet, Ray Liotta e Pruitt Taylor Vince. Il film è liberamente ispirato al romanzo Dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Ai tempi dell’uscita la pellicola ha avuto molte critiche negative, anche e soprattutto per una trama fin troppo sfilacciata e con pochissimi momenti fluidi. La prova di John Cusack come al sempre è in grado di alzare la qualità di tutto il film.

Identità, la trama del film

In un motel si riparano da un improvviso temporale dieci persone che non hanno apparentemente nulla in comune fra loro. La strada è interrotta in entrambi i sensi e a causa del maltempo l’edificio è isolato telefonicamente. Fra le persone presenti, oltre al gestore del locale, ci sono un poliziotto e uno psicopatico che deve portare in carcere. Inaspettatamente i dieci bloccati nel motel scoprono alcune misteriose coincidenze: tutti portano il nome di uno stato americano e tutti sono nati il 10 maggio. Uno a uno gli ospiti del motel cominciano a venire uccisi da un misterioso assassino, che lascia sui loro corpi delle piccole chiavi, facendo pensare ad una progressione numerica. I presenti cominciano a rendersi conto che l’assassino è uno di loro, così sospettano l’uno dell’altro. Decidono di non lasciarsi mai da soli, un po’ per difendersi e un po’ per non lasciare mano libera all’assassino, ma i delitti continuano a susseguirsi. La vera partita con la morte però si sta giocando altrove.

Il trailer di Identità





