Idris Elba non interpreterà James Bond?/ “Scoraggiato per le critiche razziste”

Idris Elba, dopo essere stato a lungo in lizza tra i favoriti per interpretare il ruolo di James Bond nella celebre serie di film dedicata allo 007, potrebbe essere prossimo a rinunciare ufficialmente al ruolo. Secondo quanto spiega il quotidiano inglese Daily Mail, infatti, l’attore celebre per la serie Luther che lo vede nel ruolo di protagonista, è stato ricoperto da numerose critiche dopo che l’indiscrezione era cominciata a circolare, tanto che i suoi agenti gli avrebbero caldamente suggerito di rinunciarvi. A parlarne è stato lo stesso Idris Elba nel corso del podcast Smartless con Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, raccontando la sua disavventura ma senza annunciare nulla di ufficiale sulla decisione, eventuale, di accettare o meno l’incarico.

Chi è David Corenswet, il prossimo Superman/ Vestirà i panni dell'Uomo d'Acciaio in Legacy

Idris Elba: “Sono stato criticato dai razzisti”

Insomma, Idris Elba potrebbe presto o tardi decidere di rinunciare al ruolo, ambitissimo nel cinema hollywoodiano, di James Bond. Parlando durante Smartless ha, infatti, sottolineato che “essere chiamato a fare James Bond è come dire: ‘Ok, hai raggiunto l’apice'”, sottolineando che ha interpretato come “un enorme complimento che ogni angolo del mondo, tranne alcuni angoli di cui non parleremo, fosse davvero felice all’idea che io potessi essere preso in considerazione”.

I 4 del Texas, Rete 4/ Frank Sinatra e Dean Martin in un western all star, oggi, martedì 27 giugno 2023

Tuttavia, ha spiegato Idris Elba, la parte in disaccordo era molto più rumorosa, e “hanno reso l’intera faccenda disgustosa e fuori luogo, facendola diventare una questione di razza”. Le critiche, infatti, sono ruotate soprattutto attorno al fatto che, per com’è stato ideato dallo scrittore Ian Fleming, James Bond è un tipico inglese, dalla carnagione chiara, con posizioni anche talvolta accusate di razzismo e xenofobia. Di contro, invece, Idris Elba è un attore di colore, che secondo alcuni critici mal si adatterebbe a quel particolare e designato personaggio. I registi dei film (che dai libri hanno tratto la figura dello 007 ed alcune delle trame), invece, volevano portare una ventata di aria nuova nel franchise, decidendo di far ricoprire l’ambitissima parte ad una donna, oppure ad una minoranza etnica.

LEGGI ANCHE:

Rosamunde Pilcher: Valigie e segreti, Canale 5/ Romanticismo con colpi di scena, oggi, martedì 27 giugno 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA