Idrogeno Green/ L’UE finanzia la ricerca: un fondo da 225 mln in Cile (16 giugno 2023)

L’Unione Europea appena annunciato il lancio di un fondo da 225 milioni per lo sviluppo di idrogeno Green in Cile. La partita delle rinnovabili e dunque si arricchisce di innovazioni finanziate dall’Unione Europea. Ma la Presidente della Commissione ha in mente di trasferire idrogeno a basso costo e così finanzia la ricerca trasformando il Sudamerica in un vero e proprio hub per le rinnovabili.

Idrogeno Green: la svolta Europea

L’idrogeno Green diventerà realtà grazie ad un fondo per finanziare la ricerca sulla produzione di energie rinnovabili. Si tratta di una mole di 225 milioni di euro per la produzione di energie rinnovabili che verrà sperimentata in Cile, così come annunciato dalla presidente della commissione europea Ursula van der Leyen che recentemente è andata in visita proprio in Sudamerica per siglare una partnership strategica sulle materie prime.

Anche se la critica contro la scelta europea di eliminare i motori a combustione per le auto e che porterà alla totale eliminazione della compravendita di veicoli a motore a combustione entro il 2035, l’Unione Europea non si fa prendere alla sprovvista. Mentre monta la critica alle problematiche legate alle auto elettriche, oltre ai difetti meccanici non è secondaria la questione è legata al prezzo, l’Unione Europea ha deciso di finanziare le energie rinnovabili e per farlo trasforma il Sudamerica in un vero e proprio hub.

Idrogeno Green: le parole di Ursula von der Leyen

Due giorni prima dell’accordo con il Cile, l’Unione Europea aveva siglato un accordo da due miliardi di euro in Brasile. Il tema è sempre legato alle rinnovabili.

Perché l’Europa, sulla strada segnata dalle decisioni adottate a seguito del conflitto in Ucraina intende continuare il suo percorso.

È stato lo stesso presidente cileno Gabriel Boric ad annunciare nel corso di una conferenza stampa l’intenzione di creare un fondo di sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile in Cile, anche se di quantità nettamente inferiore rispetto all’accordo siglato in Brasile.

La presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che il vecchio continente dovrà definire partnership con interlocutore affidabili in modo da importare idrogeno Green.

Queste le parole di Ursula Von der Leyen: “Il ‘Fondo per l’idrogeno rinnovabile’, qui in Cile, supporterà lo sviluppo dell’industria strategica dell’idrogeno verde, contribuendo alla creazione di posti di lavoro qualificati e facilitando l’esportazione del vettore energetico verso i mercati internazionali e, naturalmente – ha sottolineato la Presidente delle Commissione – verso i partner del Cile, come l’Unione Europea”.











