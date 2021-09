Ieri, oggi e domani, Rai 3/ Uno dei film più belli del cinema italiano

Ieri, oggi e domani va in onda oggi, 3 settembre 2021, su Rai 3 a partire dalle ore 15.50. Sicuramente, tra le tante, quella nella quale Sophia Loren esegue il suo spogliarello, togliendosi le calze in seta con una classe degna della migliore Dita Von Teese o di Rosa Fumetto al Moulin Rouge, è una di quelle ben salde nell’immaginario del pubblico italiano e internazionale. Protagonista quindi di ‘Ieri, oggi, domani’, Sofia Loren assieme a Marcello Mastroianni nell’episodio più celebre, ‘Adelina’, in un cast che prevede anche Aldo Giuffré, grandi nomi di un cinema che si rendeva glorioso nel mondo.

Nell’episodio ‘Anna’, la coppia composta da Sofia e Marcello, così amavano chiamarli amichevolmente nell’ambiente, troviamo invece Armando Trovajoli, in ‘Mara’, sempre accanto alla Loren e Mastroianni, Tina Pica, mentre le musiche furono composte proprio dal grande musicista, presente in uno degli episodi, Armando Trovajoli, che compose le colonne sonore di grandi capolavori come ‘La Ciociara’, ‘Ercole alla conquista di Atlantide’, ‘I mostri’, ‘Matrimonio all’italiana’, musicista che ha lavorato tanto con Scola, De Sica, Pietrangeli, Petri, Risi, Lenzi, insomma, i migliori registi italiani di Cinecittà.

Ieri, oggi e domani: la trama del film

Leggiamo la trama di Ieri, oggi e domani. ‘Adelina’ è ambientato a Napoli e la nostra protagonista è una venditrice di sigarette abusive dal corpo di modella, bella e sfrontata, aggressiva e dolce come l’idromele. ‘Anna’ è invece milanese, donna che rappresenta quella Milano nella quale tradimenti e soldi alimentavano ‘la città da bere’ per parafrasare una celebre pubblicità, mentre ‘Mara’ è romana, una escort, per definirla con un termine attuale, d’altissimo bordo che seduce il bolognese Armando con il suo celebre streap nel quale sfila con lunghissima e sensuale movenza la calza destra, poi la sinistra, poi il furore di Matroianni intrappolato nelle maglie di una ragnatela di passioni.

