Ignazio Boschetto e la crisi de Il Volo/ “Non volevo più stare con Piero e Gianluca”

Ignazio Boschetto confessa a Verissimo di aver avuto un momento di crisi con Il Volo. “Mi sfogo poco con loro, mi tengo tutto dentro. È il mio difetto”, ha esordito nello studio di Silvia Toffanin. Allora ha voluto confessare un retroscena che non aveva mai raccontato a nessuno. “Ero in un periodo in cui ero più distaccato dal lavoro, loro mi facevano le battutine. In una riunione dissi che non mi sentivo bene e non riuscivo a stare con loro”, ha ammesso Ignazio Boschetto.

Poi si è rivolto a Piero Barone per ricordargli che si riferiva a quanto accaduto a Bologna. “Da quel giorno è cambiato il nostro rapporto”, ha rassicurato Ignazio Boschetto. Da quel momento la crisi de Il Volo è stata superata.

Ignazio Boschetto confessa di aver avuto una crisi con Il Volo

“Alla fine rifletti sulle parole, ma alla fine aveva ragione. Lui aveva bisogno di stare con se stesso, di riflettere”, ha spiegato Piero Barone a Verissimo. Quindi, ha ricordato che quella crisi è durata un paio di mesi. “Poi l’abbiamo affrontata, perché non ci andava di non averlo con noi. Lui ci ha spiegato cosa non andava, aspetti del nostro carattere che non digeriva”, ha ricostruito dopo la confessione di Ignazio Boschetto. Gianluca Ginoble ha confermato, spiegando che ora il loro legame è ancora più solido. “Abbiamo tre personalità completamente diverse, forse è anche la nostra forza”, aveva spiegato Piero Barone.

