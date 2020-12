Ignazio Boschetto, Il Volo/ Pronto per una carriera da solista di sicuro successo?

Toccherà al marsalese Ignazio Boschetto e i suoi amici tenorini de Il Volo intrattenere il pubblico di Rai1 questa sera, a Natale, con il loro concerto. Questo è il regalo che la tv pubblica ha voluto fare ai suoi spettatori in questo periodo complicato per tenere insieme grandi e piccini davanti alla tv nella prima serata di oggi ma senza dimenticare mai che i tre sono nati proprio negli studi di una trasmissione di Rai1. Ignazio Boschetto e i suoi si sono ritrovati insieme grazie alla loro partecipazione a Ti Lascio una canzone, il talent canterino condotto da Antonella Clerici che faceva salire sul palco giovani aspiranti cantanti. L’esperimento è riuscito alla grande perché dal 2009 a oggi i ragazzi de Il Volo sono riusciti a farsi conoscere in tutto il mondo portando il Bel Canto nella loro valigia. Sicuramente tra i tre Ignazio Boschetto è quello che è solitamente più riconoscibile anche come vocalità visto che la sua voce riesce ad essere pop trovando sfumature molto più basse dei suoi due colleghi.

Ignazio Boschetto pronto per una carriera da solista?

Questo lascia pensare che un domani, in un possibile futuro in cui Il Volo volesse dirsi addio, Ignazio Boschetto potrebbe avere una carriera da solista e far ben altro rispetto a quello che ha fatto in questi 11 anni nel trio. Ma chi è Ignazio Boschetto? Classe 1994, nasce a Bologna sotto il segno della bilancia da mamma Caterina e papà Vittorio di origine siciliana. Papà capisce e comprende l’amore per il figlio per la lirica e così decide di iscriverlo alla scuola di canto e poi di accompagnarlo proprio nel programma di Antonella Clerici dove, grazie ad un’intuizione di Roberto Cenci, Boschetto e gli altri si riuniscono nel The Tryo diventando poi Il Volo, simbolo della musica italiana nel mondo. E la sua vita privata? Da tempo si parla di una storia d’amore travagliata con la conduttrice Roberta Morise.

© RIPRODUZIONE RISERVATA