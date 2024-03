Ignazio Boschetto sposa Michelle Bertolini: “Scelto l’anello con Piero Barone”/ Rivelazione a Domenica In

Ignazio Boschetto de Il Volo si sposa con la fidanzata Michelle Bertolini: “Ho scelto l’anello con Piero Barone”

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, noti soprattutto per essere i tre tenori de Il Volo sono stati ospiti nella puntata di oggi di Domenica In, 24 marzo 2024. Da Mara Venier, però, Ignazio Boschetto ha annunciato che si sposa con la fidanzata Michelle Bertolini, modella e imprenditrice italo-venezuelana, di 29 anni, con la quale ha una storia d’amore da circa un anno. Proprio sui social i due hanno pubblicato una serie di scatti annunciando il matrimonio: “Sì, mille volte sì, ti amo tanto” le parole della modella.

Non si è sbilanciato molto Ignazio Boschetto sul matrimonio con la modella Michelle Bertolini a Domenica In si è limitato solo a dire: “Si mi sposo è bellissimo.” A rivelare, invece, l’aneddoto sulla proposta di matrimonio è stato il collega e amico de Il Volo Piero Barone: “Un giorno mi chiama e mi dice mi accompagni che devo andare a compare un anello per fare la proposta di matrimonio, io sudavo, ero agitato e dovevo anche mantenere il segreto.” A questo punto Ignazio ha aggiunto: “Gliel’ho detto mentre stavamo facendo una programma in tv in Germania. E gli faccio mi devi aiutare, mi devi accompagnare perché è la prima volta che mi sposo e quindi è venuto con me a compare l’anello.” E l’argomento lo ha chiuso Gianluca Ginoble con una frecciata ai due: “I siciliani l’abruzzese lo lasciano fuori.”

Ignazio Boschetto sposa la fidanzata Michelle Bertolini ma ospite a Domenica In con gli altri due componenti de Il Volo Gianluca Ginoble e Piero Barone non si è sbilanciato oltre. Non ha rivelato la data delle nozze, ne dove si svolgeranno ed a domanda diretta di Mara Venier su quando sarà il matrimonio ha risposto solo che non vuole rivelarlo, preferisce l’evento resti intimo e privato. Ci sarà una bellissima cerimonia con familiari e amici.

Chi è Michelle Bertolini, la fidanzata e futura moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo? Nata il 15 giugno 1994, Michelle è prossima a festeggiare i 30 anni. Ha dedicato buona parte della sua vita allo sport diventando una tennista professionista, ma nel 2012 dopo un infortunio al ginocchio ha dovuto abbandonare la carriera. Dal mondo dello sport a quello della moda, visto che Michelle si è rimessa in gioco come modella partecipando a diversi concorsi di bellezza. Nel 2013 ha vinto la fascia di “Miss Venezuela Internacional”.

