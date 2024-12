Ignazio Moser è tra i protagonisti della puntata speciale di “Verissimo – Le Storie“, il rotocalco di interviste campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5 presentato da Silvia Toffanini. L’ex ciclista su strada balzato alla grande fama e popolarità televisiva grazie alla partecipazione nella casa del Grande Fratello Vip sarà in compagnia della moglie Cecilia Rodriguez conosciuta proprio durante la sua esperienza televisiva nella casa di Cinecittà. La coppia si è conosciuta nella casa del GF nel 2017 e da allora non si sono più lasciati. Quasi 8 anni d’amore che Ignazio e Cecilia hanno celebrato con un bellissimo matrimonio organizzato nei minimi particolari in Toscana. Proprio il figlio di Francesco Moser, negli studi di Verissimo, ha parlato con parole di grande emozione della compagna Cecilia: “viviamo insieme da tanti anni, e sono un razionale, ma mi emoziona l’idea che arrivi il giorno del matrimonio”.

Una grande emozione quella raccontato da Ignazio Moser diversi mesi prima del fatidico si in cui immaginava il giorno del suo matrimonio circondato dall’amore di tutta la sua famiglia e i suoi cari.

Ignazio Moser e la proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez

La proposta di matrimonio è arrivata proprio da Ignazio Moser stando a quanto raccontato da Cecilia Rodriguez “Siamo andati a San Luis, sopra Merano, per festeggiare il nostro anniversario” – ha raccontato la sorella di Belen Rodriguez che inizialmente non pensava minimamente alla cosa, anche se Ignazio si è lasciato scappare un messaggio “ti vengo a prendere, è buio, devi attraversare il bosco, aspettami che arrivo”.

Poco dopo Cecilia si ritrova in una scena da film con il compagno che si mette in ginocchio e le chiede la mano. “A luglio ci sposiamo, va bene? Ma perché piangi? È un sì o un no?” – ha detto Ignazio Moser alla compagna. Una bellissima sorpresa per Cecilia che naturalmente ha detto di “si”, sposando così l’uomo della sua vita e presto il padre dei suoi figli!