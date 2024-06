Ignazio Moser, matrimonio con Cecilia Rodriguez: abito, testimoni e sorprese/ Pochi spoiler verso le nozze

E’ il giorno del grande ‘Sì’, il sogno agognato un’intera vita, la data segnata in rosso da mesi che metterà nero su bianco l’amore che dura da oltre sette anni. E’ il giorno del matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, tra le bellezze della toscana, si terranno per mano per diventare ufficialmente marito e moglie. L’emozione sarà tanta, sia per lo sposo che per la sposa e forse lo si può leggere sul volto dei primi scatti di Ignazio Moser che nelle scorse ore ha documentato sui social l’arrivo in Toscana insieme a Cecilia Rodriguez.

Tante sono le curiosità che aleggiano sul matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: invitati, abito, testimoni. La sorella di Belen Rodriguez ha affidato ai social alcuni indizi che sono stati ben apprezzati dai fan che non vedono l’ora di osservare le prime immagini da sogno delle nozze. Di contro, Ignazio Moser ha evitato spoiler: solo quest’oggi scopriremo l’abito scelto dal futuro marito mentre sappiamo bene chi è stato scelto nel ruolo di testimoni: il futuro marito di Cecilia Rodriguez ha scelto suo fratello Carlo e sua sorella Francesca.

Come sottolineato in precedenza, Ignazio Moser ha concesso poche anticipazioni sul matrimonio con Cecilia Rodriguez. Anche l’addio al celibato è stato ‘oscurato’ sui social, come giusto che sia, probabilmente per godersi al meglio il rituale che da tradizione accompagna verso il viaggio del matrimonio. L’unico dono per i fan è stato un video che racconta una dolce sorpresa per la sua futura moglie proprio appena dopo il viaggio di ritorno da Ibiza. Ignazio Moser si è infatti presentato in piena notte a casa di Cecilia Rodriguez brandendo una golosa pizza. Non resta a questo punto che attendere le prime immagini del matrimonio per scoprire l’ovvia emozione e commozione che riguarderà tanto il futuro marito, quanto la sua futura moglie.











