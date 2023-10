Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez confermano le nozze: “Saranno nel 2024″/ “La proposta? Belen ha…”

Moser e Cecilia Rodriguez parlano delle nozze: “Crisi? Tutte chiacchiere”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno smentito le voci di crisi e parlato delle loro, tante attese, nozze. La coppia, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha dichiarato: “Hanno detto di tutto. In realtà non è accaduto nulla di grosso. Loro due sono persone umane e come capita e tutti hanno avuto una piccola discussione. Nessun tradimento o litigata che possa aver portato lei a cacciarlo. Infatti mentre io sto parlando sono insieme. Se lei in una foto non aveva l’anello di fidanzamento è perché fa la testimonial di brand di gioielli e probabilmente ha tolto i suoi”.

Belen Rodriguez compie 39 anni, gli auguri social della sorella Cecilia/ "Ti amiamo con tutto ciò che siamo"

Ignazio Moser ha poi voluto rassicurare sul matrimonio, rimandato al prossimo anno: “Certo che ci sposiamo. Quando ci sarà il matrimonio, l’anno prossimo, nel 2024. Le voci sulla crisi? Tutte chiacchiere. I gossip nascono ovunque. Figuriamoci per due come noi che hanno visibilità nel mondo dello spettacolo. Diciamo che abbiamo imparato a gestire le reazioni rispetto a quello che viene detto e scritto su di noi. E poi c’è soprattutto il grande amore che ci unisce. Quello è qualcosa che le chiacchiere non possono certo scalfire“.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nozze annullate?/ Lui smentisce: "Saranno l’anno prossimo"

Cecilia Rodriguez svela la romantica proposta di nozze di Ignazio Moser

Nel corso dell’intervista al settimanale Nuovo, Cecilia ha parlato della romantica proposta di matrimonio organizzata da Ignazio Moser, con la complicità della sorella Belen: “Non me l’aspettavo e non sospettavo. Lui mi ha fatto una vera sorpresa” ha esordito.

E ancora: “L’anello lui l’ha scelto insieme a mia sorella. Anche Belen è stata brava perché non si è lasciata sfuggire nulla. Sono così grata, ho incontrato la mia anima gemella. Quando l’ho conosciuto non era un periodo facile per me e lui mi ha aiutata. Non sorridevo più e lui mi ha riportato il sorriso. Poi ci sono stati momenti belli e altri meno. Ci siamo anche lasciati, ma poi siamo sempre tornati insieme e questo è l’importante” ha svelato Cecilia Rodriguez.

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno litigato per colpa di Elio?/ Il retroscena del compleanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA