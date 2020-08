Ignazio Moser, “esplicite attenzioni per Diletta Leotta”/ Cecilia non ha gradito e…

Ignazio Moser continua ad essere un grande protagonista del gossip di questa estate. La crisi con Cecilia Rodriguez è cosa ormai accertata, tanto che si parla di vera e propria rottura tra i due. Ad incidere la forte gelosia dell’argentina ma anche alcuni comportamenti dell’ex gieffino, che avrebbero influito nella frattura della coppia. E se ieri il settimanale Chi svelava i dettagli di questa crisi, parlando di un avvicinamento di Moser alla modella Caterina M Bernal, è il settimanale Oggi ad aggiungerne di nuove, che coinvolgono un’altra protagonista delle riviste patinate: Diletta Leotta. A quanto pare sarebbe stato un apprezzamento di troppo di Ignazio alla conduttrice di Dazn ad aver fatto infiammare Cecilia. “Pare che la focosa argentina non abbia affatto gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta durante una serata al Just Cavalli di Porto Cervo.” si legge sul noto settimanale.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lite per Diletta Leotta?

I dettagli sulla serata continuano. Si legge: “Ignazio Moser, complice qualche bicchierino di troppo, in quell’occasione non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione”. Scene che la bella Cecilia Rodriguez mal avrebbe sopportato e che, dunque, avrebbero scatenato una nuova lite per la coppia. Intanto i due preferiscono silenziare su questo delicato momento che sta vivendo il loro rapporto. Anche se poche ore fa Cecilia si è lasciata sfuggire un post che sembra proprio essere un messaggio per il suo Moser…



© RIPRODUZIONE RISERVATA