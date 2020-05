Ignazio Moser, fidanzato Cecilia Rodriguez/ “Prima di sposarci faremo un figlio”

Pubblicità

Ignazio Moser è il fidanzato di Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. Dall’incontro nella casa del Grande Fratello Vip al matrimonio, ma prima però la coppia sembrerebbe essere pronto a mettere al mondo un figlio. Proprio così, il figlio dello sceriffo Francesco Moser dalle pagine del settimanale “Nuovo” ha parlato della sua storia d’amore con la bellissima Cecilia Rodriguez. Un amore nato tra mille polemiche all’interno della casa del GF VIP visto che la sorella di Belen era impegnata fuori dalla casa con Francesco Monte. La Rodriguez, dopo aver lasciato in diretta nazionale l’ex tronista di Uomini e Donne, si è poi lasciata andare alla passione travolgente con il ciclista. Una passione che, a distanza di anni, ha confermato che entrambi ci avevano visto giusto visto che, Ignazio e Cecilia, sono felicemente innamorati. Un amore vissuto anche ai tempi del Coronavirus che ha costretto la coppia alla quarantena forzata nella grande Tenuta in Trentino Alto Adige della famiglia Moser. “Ho perso 9 chili. Non allenandomi più in palestra ho perso un po’ di massa. E poi mio padre mi fa correre tutto il giorno!” – ha raccontato Ignazio precisando – “non mi spaventa lavorare nei campi. Anche se la campagna è come la bicicletta, non fa tanti sconti”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: matrimonio in arrivo?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono più innamorati di prima. Nemmeno la quarantena e la convivenza forzata ha scalpito il loro grande amore stando a quanto raccontato dal figlio di Francesco Moser dalle pagine del settimanale “Nuovo”. “Cecilia si sveglia verso le 10.30. Comincia a cucinare mentre io e mio padre siamo nei campi. Poi rientriamo per pranzo e mangiamo tutti insieme” – ha raccontato Ignazio al settimanale parlando della sua quarantena con la sorella di Belen. Non solo, l’ex gieffino ha poi aggiunto: “nel pomeriggio mentre Cecilia si occupa dei lavori di casa, stira e pulisce, io e mio padre torniamo al lavoro. Sto sfruttando questa quarantena per riprendere in mano l’azienda di famiglia. Negli ultimi tre anni l’avevo seguita poco”. A distanza di tre anni dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, la coppia è più unita che mai e per il futuro hanno grandissimi progetti. In particolare la coppia vorrebbe avere un figlio come ha raccontato lo stesso Ignazio precisando: “qualche prova si è già fatta, il desiderio c’è ma senza fretta. Vedremo che cosa succederà”. Riguardo il matrimonio, invece, l’ex ciclista ha dichiarato: “prima di sposarci faremo un figlio. Non sentiamo la necessità di sposarci subito, dato che viviamo insieme da quando siamo fidanzati. Non è una priorità”.



