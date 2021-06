Ignazio Moser: “Proposta di nozze a Cecilia all’Isola? Una forzatura”/ “Succederà..”

Ignazio Moser, reduce dalla bellissima esperienza vissuta in Honduras come naufrago dell’Isola dei Famosi 2021, racconta le emozioni provate a Mattino Cinque. Ospite della puntata trasmessa oggi, mercoledì 23 giugno, ai microfoni di Federica Panicucci, il fidanzato di Cecilia Moser ripercorre non solo la straordinaria avventura finita poche settimane fa ma svela anche i progetti futuri con la sua Cecilia che, per una sorpresa, lo ha raggiunto in Honduras in occasione della finalissima. Federica Panicucci, dopo essersi complimentato con lui per il percorso fatto e per il coraggio dimostrato nell’accettare di tagliare i capelli, mostra al pubblico di canale 5 e allo stesso Ignazio il momento in cui, durante la finale dell’Isola dei Famosi 2021, ha rivisto Cecilia Rodriguez soffermandosi sul tentativo di fargli fare la proposta di matrimonio. Ignazio ribadisce il punto di vista espresso durante il reality.

Ignazio Moser commenta la mancata proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez

“E’ l’unico neo della mia partecipazione all’Isola. E’ stata una forzatura non necessaria. Il mio rapporto con Cecilia è nato sotto le telecamere e almeno quel momento vorremmo tenerlo per noi”, racconta Ignazio Moser che conferma la volontà di voler tenere per sè il momento in cui farà la fatidica proposta di matrimonio alla fidanzata. “Succederà? Te lo chiedo perché lo chiedono sempre a me e quindi ne approfitto per chiederlo anche a te”, chiede Federica Panicucci. “Succederà, ma c’è tempo”, risponde Moser che, in questo momento, sta tornando alla sua vita. Con Cecilia, tuttavia, i progetti ci sono. La coppia, infatti, è impegnata nella ristrutturazione della nuova casa che diventerà il nuovo nido d’amore.

