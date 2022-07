Ignazio Moser, “Santiago ha un futuro nel mondo dello spettacolo”/ La rivelazione…

Ignazio Moser fa una rivelazione su Santiago: “Ha un futuro nel mondo della tv”

Ignazio Moser ha un bellissimo rapporto con i figli di Belen Rodriguez. Il compagno di Cecilia ha rivelato in un’intervista al Settimanale Nuovo di fare le prove di papà grazie ai figli di Belen. Riguardo a Luna Marì, Ignazio confida che la sua presenza è stata una ventata d’allegria in famiglia. Ignazio Moser ha poi sottolineato il fatto che le donne di casa Rodriguez amino vestire la bambina essendo particolarmente amanti della moda: “E’ una bimba vivace come tutte le donne di casa Rodriguez e ha portato in famiglia una ventata d’allegria. La vestono come una modella dato che sia la mamma sia Cecilia amano la moda. E a me piace farle da zio”.

Ignazio Moser ha poi parlato di Santiago, il figlio che Belen ha avuto da Stefano De Martino. Stando alle sue dichiarazioni sembrerebbe che Santiago abbia ereditato già i geni del padre. Santiago ama ballare e non solo. Ignazio prevede per il nipote un futuro nel mondo dello spettacolo: “Ha una personalità strabordante ed è già un’artista. Disegna, canta, balla, recita e ha un futuro segnato nel mondo dello spettacolo. E’ divertente trascorrere il tempo con lui”. Il compagno di Cecilia ha anche un bellissimo rapporto con Stefano De Martino tanto che quando c’era stata la separazione con Belen, Ignazio aveva sofferto molto.

Ignazio Moser è pronto a fare il grande passo con Cecilia Rodriguez. In un’intervista al Settimanale Chi, lo sportivo ha rivelato di voler mettere su famiglia con la sorella di Belen: “A ottobre saranno cinque anni insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore. È sufficientemente solido per fare questo passo”. La coppia ha vissuto alti e bassi e momenti di difficoltà ma nonostante tutto sono riusciti a superarli: “Non fingiamo di stare bene insieme per interesse. Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta. È la nostra forza”, ha rivelato.

Intanto, Ignazio ha dovuto di recente fare i conti con la separazione dei genitori. Dopo 41 anni di matrimonio, i due hanno deciso di separarsi. Ignazio non ha compreso la loro scelta e da figlio fatica ad accettarlo: “Non è un argomento del quale parlo volentieri. Mi dispiace che la notizia sia uscita così e non ne ho capito tanto la motivazione, ma non voglio fare polemica”, ha chiarito.











