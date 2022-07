Ignazio Moser contro la notizia sul divorzio dei genitori/ “Mi dispiace che…”

Ignazio Moser commenta il divorzio dei genitori: “Sempre stati molto riservati“

È di pochi giorni fa la notizia della separazione tra Francesco Moser e Carla Merz, dopo 41 anni di matrimonio. Il campione di ciclismo e la moglie erano separati già da 3 anni, come rivelato da Chi, ma la fuga di notizie è avvenuta solo in quest’ultimo periodo. Proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raggiunto Ignazio Moser, figlio della coppia, ex concorrente del Grande Fratello Vip e fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Il ragazzo ha commentato con un filo di amarezza la notizia del divorzio dei genitori annunciata dai media negli scorsi giorni. A suo dire, infatti, la coppia è molto riservata e avrebbe preferito non ottenere tale risonanza mediatica: “Le dico la verità, non è un argomento del quale parlo volentieri… Mi dispiace che la notizia sia uscita così e non ne ho capito neanche tanto la motivazione, ma non voglio fare polemica. I miei genitori sono sempre stati molto riservati sulla loro vita di coppia e noi figli abbiamo sempre rispettato questa inclinazione e cercato di proteggere anche la scelta di separarsi. Mi piacerebbe continuare a farlo“.

Rimanendo sull’argomento legato alle coppie scoppiate, Ignazio Moser ha anche rilasciato un commento sulla separazione dell’anno tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una notizia che ha ottenuto risalto su tutti i giornali e che viene così commentata dall’ex gieffino: “Li conosco e ho molta stima di entrambi. Prendere una decisione così dopo quasi 20 anni di matrimonio e tre figli non sarà stato facile, ma avranno avuto le loro buone ragioni. Mi auguro che trovino di nuovo la felicità, ma non mi piace mettermi in mezzo alle storie altrui, so quanto sia fastidioso“.

Chi di certo non conosce crisi è la sua romantica storia d’amore al fianco di Cecilia Rodriguez. A Chi il ragazzo non ha nascosto il suo desiderio di costruire una famiglia al fianco della sua amata, dicendosi pronto al grande passo. E, parlando della risonanza mediatica del loro amore e dei followers che spesso pongono loro domande su matrimonio e figli, Ignazio risponde: “È da quando stiamo insieme che ce le fanno, ma nel nostro caso fa parte del gioco, non ci dà fastidio. Le risposte, però, le custodiamo gelosamente“.











