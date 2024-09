Ignazio Moser è oggi una persona forgiata dalla propria caparbietà, determinazione; valori che sicuramente gli sono stati impartiti dai genitori Francesco Moser e Carla Merz e che sicuramente sono stati fondamentali anche per la crescita dei fratelli, Carlo e Francesca Moser. A differenza del marito di Cecilia Rodriguez, la notorietà non riguarda la quotidianità e infatti, le informazioni che riguardano i tratti delle rispettive carriere, non riguardano il mondo dello spettacolo.

Sono state diverse le occasioni in cui Ignazio Moser, soprattutto nelle varie esperienze nei reality, ha sottolineato il valore aggiunto della sua famiglia nel suo percorso di vita. Sicuramente i riferimenti non erano unicamente ai genitori – Francesco Moser e Carla Merz – ma anche nei confronti dei fratelli Carlo e Francesca Moser. Ma cosa sappiamo sul loro conto dal punto di vista professionale e in riferimento alle curiosità di vita privata?

Chi sono Carlo e Francesca, carriera e curiosità sui fratelli di Ignazio Moser?

Diamo dunque uno sguardo alle informazioni note su Carlo e Francesca Moser, fratelli di Ingazio Moser. Come anticipato, nessuno dei due appartiene al mondo dello spettacolo. In particolare il primogenito si occupa principalmente di finanza – suo ambito di studio – ed è oggi navigato e stimato proprio nel settore come dimostrato dai diversi incarichi. In passato ha lavorato come investment banking e analista per conto di Goldman Sachs International a Londra per poi entrare nel ramo del private equity, tra le fila di Investitori Associati.

Le informazioni sulla carriera di Carlo e Francesca Moser – fratelli di Ingazio Moser – sembrano essere le uniche reperibili. Molto meno sappiamo sulla vita privata dei due figli di Francesco Moser e Carla Merz; sulla secondogenita scarseggiano anche le informazioni di carattere professionale. La giovane è infatti molto attenta a mantenere alti gli standard di privacy e riservatezza, per nulla interessata alla luce dei riflettori e alla ribalta mediatica. Una cosa è però certa, i fratelli di Ignazio Moser sono certamente un faro nella vita del marito di Cecilia Rodriguez.