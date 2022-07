Ignazio Moser “voglio mettere su famiglia con Cecilia Rodriguez”/ La confessione

Ignazio Moser e il desiderio di famiglia con Cecilia Rodriguez: la confessione

Ha da poco compiuto 30 anni e, per l’occasione, ha organizzato una tre giorni ricca di festeggiamenti in una tenuta in Puglia. Ignazio Moser ha celebrato l’importante traguardo di vita al fianco degli amici e delle persone più amate, tra cui la fidanzata Cecilia Rodriguez, con la quale fa coppia fissa da quasi 5 anni. Intervistato dal settimanale Chi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e figlio del campione di ciclismo Francesco Moser ha tracciato un bilancio della sua vita parlando anche del suo futuro al fianco della sorella di Belén.

Il desiderio che la coppia culla e coltiva da tempo è quello di creare una famiglia, a suggello di una storia d’amore che li vede sempre più uniti: “La vogliamo entrambi, il prossimo traguardo è sicuramente quello, i 30 anni per me sono quello. A ottobre saranno 5 anni che stiamo insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore, è sufficientemente solido per fare questo passo“.

Ignazio Moser e il rapporto con i social: “Non fingiamo di stare bene per interesse“

Ignazio Moser ricorda a seguire la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2017. Proprio in quell’edizione conobbe Cecilia Rodriguez, che sarebbe presto diventata l’amore della sua vita. Coppia popolarissima sui social, i loro numerosissimi followers li seguono passo dopo passo nella realizzazione del loro sogno d’amore, che mediaticamente suscita sempre interesse ed alimenta l’attenzione.

Parlando della gestione del loro grande seguito sui social, a Chi l’ex gieffino spiega: “Siamo nati e cresciuti sotto i riflettori, sappiamo che cosa comporta e sappiamo anche che è questa attenzione mediatica che ci dà da lavorare. Ma di sicuro non fingiamo di stare bene insieme per interesse. Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta. È la nostra forza“.

