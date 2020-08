Ignora alt polizia, entra in auto e viene colpito/ Video choc: 7 spari alla schiena

I metodi di arresto della polizia degli Stati Uniti nei confronti degli afroamericani, tornano nuovamente nel mirino. Da qualche ora a questa parte sta infatti circolando sul web un video in cui si vede un agente sparare ad un uomo di colore disarmato, tale Jacob Blake. Nel filmato, che è stato pubblicato anche su Instagram e che potete trovare qui sotto, si vede un uomo vestito con una canotta bianca e dei pantaloncini neri mentre cammina tranquillo nonostante alcuni agenti subito dietro di lui gli intimino di fermarsi con tanto di pistole puntate. L’uomo continua imperterrito ad ignorare l’alt e sale così sulla sua macchina, ma l’agente prossimo a lui a quel punto esplode una serie di colpi di pistola, ferendo gravemente Jacob Blake. Nel video si vede anche una donna, che potrebbe essere la fidanzata della vittima o magari una parente, mentre assistere alla scena esplodendo poi in un pianto. Il filmato è stato girato in quel di Kenosha nello stato del Winsconsin, e subito dopo la diffusione sui social una grande folla è scesa in piazza per protestare contro i metodi violenti della polizia.

SETTE SPARI AD AFROAMERICANO DISARMATO: JACOB BLAKE OPERATO D’URGENZA

Il governatore ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza e il coprifuoco notturno, così come riferito dalla Cbs. Stando a quanto comunicato dalla polizia, la vittima sarebbe stata trasportata in condizioni gravissimi presso l’ospedale locale, ma stando a quanto riferito dal padre via Facebook, Blake sarebbe vivo e in condizioni stabili. Successivamente Daniel Poneman, amico di famiglia, ha fatto sapere via Twitter che Jacob ha superato l’intervento, e che si trova attualmente in terapia intensiva e “dovrebbe farcela”. Nel video incriminato si sentono almeno sette colpi di pistola, anche se non è ben chiaro capire se a sparare sia stato solo l’agente prossimo a Jacob o anche gli altri presenti sulla scena. Attraverso un’apposita dichiarazione la polizia di Kenosha ha fatto sapere di essere stata chiamata per un intervento attorno alle ore 17:11 a seguito della denuncia di un incidente domestico, senza aggiungere altro.





