Igor, conquista Perla a Temptation Island 2023?/ Mirko sbotta: “si fa mettere le mani sulla coscia”

Igor è il tentatore di Temptation Island 2023. Il ragazzo è sempre più vicino a Perla, la fidanzata di Mirko. Cosa succederà tra i due? Cresce la tensione nella coppia formata da Mirko e Perla sempre più distanti e divisi nei rispettivi villaggi. Mirko è molto vicino alla tentatrice Greta, mentre Perla non nasconde di provare una certa curiosità verso il single tentatore Igor. Durante una serata la ragazza si è lasciata andare ad una ballo scatenato con il bel tentatore che sembra interessato alla ragazza. Non solo, poco dopo Perla confidandosi con le altre ragazze ammette di aver rivoluzionato la sua vita per il fidanzato Mirko: “gli sono stata dietro dal punto di vista lavorativo, gli sono stata dietro da un punto di vista mentale. Lui invece per me è stata la mia rovina”.

Poco dopo Perla torna da Igor. I due vengono ripresi in atteggiamenti molto intimi con il tentatore che le accarezza le gambe. Il filmato viene mostrato al fidanzato Mirko che reagisce molto male. “si fa mettere le mani sulla coscia”.

Igor e Perla, nuova coppia di Temptation Island 2023?

L’ultima puntata di Temptation Island 2023 ha spinto Perla tra le braccia dal single tentatore Igor. La ragazza, delusa dalle parole e confessioni del fidanzato Mirko, si è molto avvicinata al tentatore concedendosi ad una ballo, ma anche ad effusioni che hanno fatto arrabbiare il fidanzato Mirko. Perla ad un certo punto era pronta a lasciare il programma, ma a convincerla a restare è stato proprio il tentatore.

Intanto Perla non nasconde una certa curiosità verso il single tentatore confidando alle amiche: “è’ sexy quando balla, all’inizio mi sembrava un po’ stupido ma invece sa fare tutto…”. Chissà che nella prossima puntata tra i due non possa scattare qualcosa di più.

