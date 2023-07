Temptation Island 2023, pagelle della terza puntata/ Gabriela e Giuseppe addio tra le lacrime, ma…

Temptation Island 2023, pagelle: Mirko e Perla sempre più distanti

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Temptation Island 2023, il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Tantissimi i momenti salienti e i colpi di scena che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso, a cominciare dal falò di confronto tra Davide e Alessia. Il ragazzo ha chiesto il confronto anticipato con la fidanzata perché stufo del suo atteggiamento, che l’ha vista decisamente vicina ad uno dei tentatori, tra abbracci e carezze. La coppia ha deciso di uscire insieme dal programma ma ad alcune condizioni dall’una e dall’altra parte: lui vorrebbe che Alessia fosse più rispettosa e cambiasse il suo modo di scherzare avvicinandosi agli altri ragazzi, lei vorrebbe che Davide non la facesse più sentire sbagliata e migliorasse i propri atteggiamenti in casa. Riusciranno a ripristinare il loro equilibrio di coppia attraverso questi compromessi? (Voto: 7).

Decisamente più complicata la situazione tra Mirko e Perla. Il ragazzo ha approfondito la sua conoscenza con Greta, fatta non solo di complicità e sorrisi ma anche di intime confidenze su cosa non va nella sua relazione con Perla. Quest’ultima, sul fronte opposto, considera la loro relazione noiosa e si sente usata dal fidanzato, mentre approfondisce una conoscenza decisamente complice ed affettiva con Igor. Le distanze tra i due paiono incolmabili (Voto 5).

Ma il momento saliente della terza puntata di Temptation Island 2023 è stato sicuramente il falò di confronto rovente tra Gabriela e Giuseppe. È il ragazzo a richiedere un confronto anticipato, dopo aver visto le immagini della fidanzata in atteggiamenti intimi con il single Fouad. Al confronto Gabriela ammette di aver baciato il tentatore, e lancia accuse fortissime al fidanzato, reo di aver sin da subito iniziato a corteggiare la single Roberta mancando di rispetto alla sua amata. Gabriela gli vuota addosso tutto il suo risentimento e, dopo un’accesa lite, la coppia decide di uscire dal programma separati, per poi scoppiare in lacrime, lei da una parte e lui dall’altra. Tuttavia il colpo di scena, come anticipato da Bisciglia, è dietro l’angolo: cosa ci aspetteremo nella quarta puntata? I due sono tornati insieme dopo l’addio al falò? (Voto: 6).

Passando alle altre coppie, Federico ha rifiutato il confronto anticipato voluto dalla fidanzata Ale. La richiesta è stata rispedita al mittente poiché preferirebbe rimanere nel programma e continuare la conoscenza con la single Carmen. Ale, di contro, accetta e ammette che proseguirà il suo percorso senza pensare a lui (Voto: 6). E si mettono sempre peggio anche le cose tra Manuel e Francesca, con quest’ultima che ha visto nuovi video del fidanzato che sembra interessato alla single Greta: la sua intenzione è troncare i rapporti, dopo averlo apostrofato come “verme” e “viscido” (Voto: 5). Infine, acque agitate anche tra Vittoria e Daniele: lui è sempre più vicino alla tentatrice Benedetta, al punto da organizzare una cena di sushi con lei, dove l’attrazione fisica è parsa più che evidente. Enorme, dunque, la delusione per Vittoria, che voleva mettere alla prova il loro amore e sognava un figlio con il fidanzato (Voto: 5).











