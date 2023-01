Il 13esimo segno/ Un thriller sul lato seducente del male

Un film a metà tra crime e thriller, con una forte componente erotica. Parliamo de Il 13esimo segno di Igor Voloshin, con protagonisti Lukerya Ilyashenko, Anastasia Kuvshinova e Oleg Vasilkov. Tra pregi e difetti, ad avere la meglio sono i primi: per chi vorrà dare una chance all’ambiziosa opera, è ora disponibile in DVD e in tutti i digital stores con Blue Swan.

Anticipazioni Fosca Innocenti 2 ultima puntata 3 febbraio 2023/ Lapo contro Fosca per il casale, chi vincerà?

SINOSSI – Un’attraente giovane medico legale sta indagando a fianco di un detective su una serie di efferati omicidi. Tutte le vittime sembrano essere riconducibili allo stesso killer, tutte le morti sembrano essere connesse da un tratto comune: il sesso. Mentre le indagini vanno sempre più a fondo scoperchiando un mondo sotterraneo fatto di desiderio, perversioni e violenza, la distanza tra i due diventerà sempre più sottile, fino che sarà impossibile non lasciarsi travolgere dal mondo che stanno esplorando e resistere alla reciproca attrazione. Riusciranno a fermare la scia di sangue o diventeranno anche loro prede nella tela dell’assassino?

Antonella Fiordelisi una furia contro Onestini, Murgia e Marzoli/ C'entra Donnamaria

Il 13esimo segno possiamo inserirlo nel filone del thriller erotico: un film che procede a strappi, con riprese sghembe e interessanti effetti visivi. C’è un po’ di confusione narrativa, ma è molto godibile: l’azione si sviluppa rapidamente e non mancano le svolte inaspettate, basti pensare all’incredibile twist finale. Igor Voloshin sperimenta con la forma e opta per un montaggio da videoclip. Di ottimo livello le interpretazioni dei protagonisti.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

FOSCA INNOCENTI 2/ Anticipazioni e diretta 27 gennaio: caso risolto e pace fatta tra Fosca e Cosimo

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA