Il 7 e l’8/ Video, su Canale 5 il film con Ficarra e Picone (oggi, 6 aprile 2020)

Il 7 e l’8 va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 6 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2007 dalla Medusa Film che sia anche occupata della distribuzione nelle sale cinematografiche con la regia di Giambattista Avellino in collaborazione con i principali protagonisti sia Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e scritti dagli stessi registi, il montaggio è frutto del lavoro di Claudio di Mauro e le musiche della colonna sonora sono di Carlo Crivelli. Nel cast sono presenti anche Eleonora Abbagnato, Barbara Tabita, Andrea Tidona, Lucia Sardo, Remo Girone, Tony Sperandeo e Arnoldo Foà.

Il 7 e l’8, la trama del film

Ecco la trama de Il 7 e l’8. Ci troviamo nella città di Palermo il 6 gennaio del 1975 con un infermiere che lavora all’interno del reparto di maternità dell’ospedale locale e che sta seguendo con grande apprensione l’estrazione della storica lotteria di Capodanno. L’uomo sfiora la vittoria del premio miliardario ed in particolare modo per uno scambio estremamente sfortunato tra due numeri ossia nella sua combinazione il sette e l’otto si sono scambiati di posizione rispetto al numero vincente.

Arrabbiato come non mai per questo genere di sfortuna, decide di prendersi una piccola rivincita sul festival in particolar modo, in maniera piuttosto irresponsabile, decide di scambiare i bambini presenti nelle culle numero 7 e numero 8. Accade così che due bambini e soprattutto le rispettive famiglie si troveranno a vivere un destino profondamente diverso da quello che sarebbe dovuto essere dando alla luce due bambini di nome Tommaso e Daniele dai caratteri profondamente differenti.

Nel corso degli anni è piuttosto chiaro come ci siano delle differenze all’interno delle rispettive famiglie tra i bambini e i loro genitori non solo dal punto di vista estetico e fisico, ma anche per quanto concerne i comportamenti. Tommaso e Daniele intorno al loro trentesimo anno di età si incontreranno o per meglio dire si scontreranno per la prima volta in una situazione del tutto fortuita. Questo permetterà loro di iniziare a frequentarsi e soprattutto si renderanno conto di come sia avvenuto questo scambio.

Per avere delle certezze in merito, decidono di andare a trovare l’infermiere ormai in pensione il quale ammette quanto fatto. Tra numerosi equivoci e situazioni molto divertenti, i due amici si renderanno conto che la situazione non è ancora del tutto chiara in quanto sembra che è uno di loro si è stato concepito da un terzo padre che peraltro sarebbe finito in galera. Insomma, i due ragazzi dovranno ancora una volta indagare sul loro passato ed in particolare modo per cercare di scoprire chi sia questo padre misterioso e soprattutto a chi è padre.

Video, il trailer de Il 7 e l'8





