Il biondo Matty a Pomeriggio 5/ Ecco chi è lo YouTuber di “godo come un riccio”

Il biondo Matty sarà ospite oggi di Pomeriggio 5. Ma chi è la star del web che, a breve, conquisterà anche Barbara d’Urso con i suoi tormentoni? L’11enne è diventato famoso per frasi del tipo “godo come un riccio” e per la sua particolare visione del mondo, molto matura e complessa per la sua età. Il giovanissimo YouTube in breve tempo ha conquistato il web raggiungendo la bellezza di oltre 200mila iscritti nel suo canale. Nato ad Angri, alto circa un metro e cinquanta, occhi e capelli castani, il ragazzino ha anche un fratello più piccolo di lui. “Oggi sarò ospite a Barbara d’Urso, sintonizzatevi tutti sul canale 5! Devo ringraziare tutti voi se sono arrivato in tv, grazie di cuore”, ha scritto su Instagram. “Oggi si va a Milano da Barbara d’Urso che mi intervisterà. Parleremo… ma io non voglio essere paragonato agli altri personaggi trash del momento. Non voglio fare nomi altrimenti si scatenerà l’inferno della polemica, ricordatevi che non farò nomi…”, ha aggiunto tramite un video.

Il biondo Matty ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ecco chi è

Matteo ha da poco aperto il suo profilo ufficiale di Instagram e, nel momento in cui vi scriviamo è arrivato a quasi 6mila follower. Il ragazzino frequenta la scuola media ed ormai è un vero tormentone tra meme, remix e montaggi video: “Godo come un riccio appena nato” afferma dopo aver ottenuto il 6 in matematica. Il Biondo Matty è un tifoso appassionato del Napoli, e non ha peli sulla lingua. Il web lo definisce quasi un “filosofo contemporaneo”. Esperto di calcio, ama moltissimo il fantacalcio e analizza spesso le partite di Serie A. “Sono piccolo nella dimensione ma grande nel mondo del web. Tutti quanti mi dicono che non sono un bambino di 11 anni, ma dicono che sono un 60enne perché do i consigli a tutti e ogni volta la dico giusta”, ha affermato in un’intervista rilasciata ad Alici Come Prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA