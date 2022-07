IL BUCO/ Il nuovo capolavoro di Michelangelo Frammartino

È uno dei migliori film della passata stagione cinematografica, un’opera che ha richiesto una lunga attesa, ma le aspettative sono state soddisfatte, eccome. Parliamo de Il buco, l’ultimo lungometraggio diretto da Michelangelo Frammatino, Premio Speciale della giuria alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La pellicola è ora disponibile in DVD e Blu-Ray grazie a Lucky Red e Koch Media.

SINOSSI – Durante il boom economico degli anni ’60, l’edificio più alto d’Europa viene costruito nel prospero nord Italia. All’altra estremità del paese nell’agosto del 1961 un gruppo di giovani speleologi visita l’altopiano calabrese e il suo incontaminato entroterra immergendosi nel sottosuolo di un Meridione che tutti stanno abbandonando. Scoprono così coi suoi 700 metri di profondità una delle grotte più profonde del mondo, l’Abisso del Bifurto dell’altopiano del Pollino, sotto lo sguardo di un vecchio pastore, unico testimone del territorio incontaminato.

Il buco è privo di dialoghi e di musica, ma ha la purezza di un diamante grezzo. Frammartino qui conferma le grandi qualità già evidenziate ne Le quattro volte: l’eccellenza dietro la macchina da presa, dei quadri che ammaliano lo spettatore, al punto da lasciarlo senza fiato. Cinema carsico allo stato puro, a partire dalla scelta di non puntare su attori professionisti. Gli interpreti, infatti, sono veri speleologi, in grado di restituire il vero. Sontuosa la fotografia del maestro Renato Berta, ma sarebbe un errore imperdonabile non citare lo straordinario lavoro sul suono. Un’opera da non perdere.

Il buco di Michelangelo Frammartino è disponibile in DVD e Blu-Ray grazie a Lucky Red e Koch Media

