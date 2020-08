Il burbero/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Debra Feuer (21 agosto)

Il burbero andrà in onda nella prima serata di Rete 4 oggi, venerdì 21 agosto, alle ore 21.25. Si tratta dell’ultimo film che Adriano Celentano ha girato insieme alla coppia di registi Castellano e Pipolo. La pellicola di genere commedia e avventura è anche una delle produzioni della Mario e Vittorio Cecchi Gori. Tra i protagonisti ci sono anche Debra Feuer, la bella e avvenente Mary Cimino, Jean Sorel, Giulio Machiavelli e la comica Angela Finocchiaro, Peppe Lanzetta e altri volti noti della commedia all’italiana. le musiche sono di Mariano Detto.

Il burbero, la trama del film

Ecco la trama de Il Burbero. Mary Cimino è una bellissima cameriera italiana che vive a New York. Durante la prima scena riceve una chiamata dal neo marito Macchiavelli che la informa di aver avuto una fortunata vincita sul lavoro e dunque è diventato ricco, non serve più che la donna lavori, può tornare in Italia con lui. La donna vuole partire subito, ma incontra delle difficoltà con il volo in quanto l’avvocato Tito prenota sempre due posti per avere quello accanto libero ed evitare così compagni di viaggio chiacchieroni. Arrivata a Firenze Mary ha davvero una sgradita sorpresa, il marito fa finta di non conoscerla e perciò si ritrova in una città sconosciuta senza nessuno. Non le resta che rivolgersi all’avvocato che ha conosciuto sul volo per l’Italia al quale inoltre ha anche preso la valigia per sbaglio. Torrisi non è contento di rincontrare la donna ma è costretto suo malgrado ad aiutarla in quanto due loschi figuri la inseguono, gli stessi per colpa dei quali il marito poco prima è stato costretto ad uccidersi.

Tito scopre che l’uomo aveva preso parte con altri due complici ad una rapina, al momento di dividere la refurtiva era scappato col bottino lasciandoli a mani vuote. I due così sono sulle tracce della moglie per saperne di più sui soldi, Mary però non ne sa nulla. I due scappati ai criminali riescono a decifrare una mappa che Giulio aveva inviato alla donna per ritrovare il denaro della refurtiva, porta dritta alle prigioni di Siena all’interno delle quali i malviventi vengono intrappolati.

A sorpresa riappare Giulio che aveva mentito a tutti per mettere i ladri su una falsa pista e insieme a Tito e Mary recupera il quadro di inestimabile valore. Sul treno Giulio e l’avvocato si scontrano, Mary ormai ama Tito e non vuole più tornare col marito. Giulio muore durante lo scontro e si scopre che Tito in realtà sapeva tutto ed era stato mandato proprio per ritrovare il quadro. Presi i soldi dell’assicurazione i due innamorati partono insieme per New York per vivere la propria vita felici e contenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA