Il cacciatore 3/ Anticipazioni prima puntata 20 ottobre: ritorno di Saverio Barone

Il cacciatore 3, nuova stagione su Rai 2

Questa sera, mercoledì 20 ottobre, debutta in prima serata su Rai 2 la terza stagione della serie “Il cacciatore”, con protagonista Francesco Montanari nei panni del magistrato Saverio Barone, alter ego letterario dello scrittore ed ex magistrato Alfonso Sabella.

La terza stagione è composta da otto episodi diretti da Davide Marengo (Episodi 1-2-3-5) e Fabio Paladini (Episodi 4-6-7-8): “Il fuoco della regia vira dalla condizione di guerra permanente del protagonista al racconto di un universo più intimo e stratificato. Una scelta resa necessaria dall’emergere di un nuovo tipo di mafia, diversa da quella che Saverio Barone è stato abituato a combattere fino ad ora: è una mafia silenziosa, sommersa, una mafia che non fa stragi e che ha saputo insediarsi ed emergere anche in seno allo Stato”, hanno spiegato i due registi, nelle Note di regia. Nella terza stagione, infatti, Barone affronta una crisi personale e mette in discussione il senso del suo lavoro: quante possibilità ha di riuscire a battere il suo nemico? Ha senso sacrificare ogni affetto?

Il cacciatore 3, il cast

Accanto Francesco Montanari, che nel 2018 nel per il ruolo di Saverio Barone ha ottenuto il premio Flaiano e vinto come miglior attore protagonista a Canneseries, ritroviamo Miriam Dalmazio nei panni di Giada Stranzi, ex moglie di Barone. Roberto Citran torna a vestire i panni di Andrea Elia, Procuratore Capo di Palermo. Gaetano Bruno, Paolo Ricca e Marcello Mazzarella interpretano, rispettivamente, i tre mafiosi Pietro Aglieri, Vito Vitale e Bernardo Provenzano.

Tra le new entry Linda Caridi nei panni di Paola Romano, nuova collega di Barone. Peppino Mazzotta, il celebre Fazio de Il commissario Montalbano, interpreta Nicola Calipari. Danilo Arena interpreta Davide, un giovane ansioso di entrare nel mondo della criminalità organizzata. La terza stagione de “Il cacciatore 3” è stata girata tra Palermo, Alghero e Roma.

Il cacciatore 3, anticipazioni prima puntata 20 ottobre

Nel primo episodio de “Il cacciatore 3” dal titolo “Boom” il pm Saverio Barone è nel mirino del mafioso Vito Vitale. Per questo motivo da mesi vive rinchiuso in un bunker nei sotterranei della procura di Palermo, senza vedere l’ex moglie Giada e la figlia Carlotta. Ma intanto lavora all’indagine segreta su Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano che gli ha affidato Elia. I due mafiosi rappresentano una mafia nuova, capace di insinuarsi negli uffici e nei ministeri. Nel secondo episodio “Orgoglio”, dopo l’incidente automobilistico per le vie di Bagheria, Saverio viene trasferito in Trentino, in un castello dove alloggiano prefetti e questori in pensione.

