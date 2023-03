Il cacciatore e la regina di ghiaccio/ Film fantasy oggi giovedì 23 marzo su Italia 1

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, film di Italia 1 diretto da Cedric Nicolas-Troyan

Il cacciatore e la regina di ghiaccio (The Huntsman: Winter’s war) è un film fantastico e d’avventura che andrà in onda oggi, giovedì 23 marzo, in prima serata alle ore 21,20 su Italia 1. Gli amanti del fantasy non possono non apprezzare questa pellicola del 2016: si tratta di un sequel, nonché spin-off, del film Biancaneve e il cacciatore, entrambi ispirati alla celebre fiaba dei fratelli Grimm Biancaneve e i sette nani. Il cacciatore e la regina di ghiaccio è inoltre liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi.

La regia è opera del regista Cedric Nicolas-Troyan, mentre il cast è corale e comprende attori del calibro di Charlize Theron, Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Emily Blunt, Nick Fost e Rob Brydon. La voce narrante originale è quella di Liam Neeson, mentre nella versione italiana è affidata ad Alessandro Rossi. Le musiche della colonna sonora sono state composte da James Newton Howard, un grande compositore di colonne sonore statunitense, autore tra l’altro delle musiche di Pretty Woman, Il principe delle maree, Alive e Il fuggitivo.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, la trama del film

La storia del film Il cacciatore e la regina di ghiaccio, in onda oggi giovedì 23 marzo in prima serata su Italia 1, è incentrata su due sorelle molto diverse: Freya, dal carattere mite e dolce, e Ravenna, una cattiva e perfida regina che, grazie ad uno specchio magico, si impadronisce di tutti i regni possibili. La donna è dotata di una meschinità e di una malvagità tale da non fermarsi di fronte a nulla, nemmeno ai legami famigliari: infatti, arriva al punto di uccidere la bambina che sua sorella aveva appena messo al mondo. Il dolore provocato dalla perdita della figlia trasforma la dolce Freya in una strega cattiva, e la spinge a riprendere possesso di alcuni poteri da tempo celati. La donna decide di allontanarsi e di rifugiarsi in un palazzo situato nel gelo del lontano Nord.

Freya diventa così la Regina di ghiaccio, che riesce a congelare ogni cosa solo con il suo respiro. Il suo intento è quello di creare un grande esercito: pertanto, si impossessa di tutti i bambini e uccide i loro genitori. I piccoli vengono trasportati nel suo grande palazzo e fatti crescere come se fossero figli della stessa regina perché, una volta grandi, si devono trasformare in cacciatori disposti a tutto. Nel regno di Freya è vietata ogni forma d’amore, ma ciò nonostante due ragazzi, i pupilli della regina Sara ed Eric, si innamorano e decidono di sfidare tutti i divieti imposti dalla regina, affrontando anche pericolose conseguenze. Intanto, Ravenna continua nel suo macabro scopo di diffondere cattiveria, ma i buoni sentimenti alla fine trionfano, e Freya dà il suo benestare ai giovani, mentre Ravenna viene sconfitta.













