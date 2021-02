Il cantante mascherato 2021/ Diretta, concorrenti e finalisti: due smascheramenti e una manche…

Venerdì 19 febbraio, in prima serata su Raiuno, Milly Carlucci conduce la semifinale de Il cantante mascherato 2021. Sarà una serata ricca di colpi di scena nel corso della quale ci saranno due smascheramenti, uno all’inizio della puntata e una alla fine. Saranno così svelate le maschere che parteciperanno alla finale di venerdì 26 febbraio. La semifinale sarà ricca di momenti imperdibili. Prima dello spareggio finale che decreterà la maschera che conquisterà l’ultimo posto libero per la finale, ci sarà un momento davvero speciale. Per aiutare il pubblico, ma anche i giudici Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo, per la prima volta, le maschere si esibiranno solo con la loro voce, senza alcun strumento musicale ad accompagnarli. Sarà un momento unico che non è mai accaduto in nessuna versione internazionale del famoso format.

Il cantante mascherato 2021: le maschere in gara

Dopo l’eliminazione di Baby Alieno che ha partecipato con i Ricchi e Poveri nella prima puntata per poi tornare in gara nella seconda puntata con Gigi e Ross, sono stati eliminati la pecorella sotto cui si nascondeva Alessandra Mussolini, la giraffa sotto cui si nascondeva Katia Ricciarelli e la Tigre Azzurra che nascondeva Mauro Coruzzi ovvero Platinette. Nel corso della semifinale de Il cantante mascherato, davanti alla giuria, si esibiranno il Lupo, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. Chi, tra le cinque maschere, riuscirà a conquistare la finalissima della seconda edizione dal talent game? Chi si nasconderà sotto tutte le maschere? Per scoprire l’identità di tutte le maschere sarà necessario aspettare la finale, ma questa sera, due vip al grido di “giù la maschera” mostreranno il proprio volto.

Il cantante mascherato 2021: la gara

Tutte le maschere ancora in gara si esibiranno nel corso della semifinale e chi otterrà il punteggio più basso sarà eliminato dalla gara rinunciando così alla finale de Il cantante mascherato 2021. I giudici e il pubblico, attraverso i profili social del programma, proveranno ad indovinare l’identità del vip che si nasconde sotto la maschera. L’indagine sarà portata avanti anche dal gruppo dei 30 detectives guidato dal Commissario Capo, Simone Di Pasquale e l’Ispettore di Polizia, Sara Di Vaira. Attraverso la voce e i pochi indizi forniti nel corso del programma, chi riuscirà ad indovinare l’identità delle maschere ancora in gara?



