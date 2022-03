Il cantante mascherato 2022, 6a puntata/ Diretta, eliminati: chi andrà in finale?

Il Cantante Mascherato 2022, semifinale 25 marzo

Questa sera, venerdì 25 marzo, torna su Rai 1 “Il Cantante Mascherato 2022”, il talent game show condotto da Milly Carlucci. Va in onda il sesto e penultimo appuntamento con nuove sfide e strepitosi duetti che sanciranno i nomi delle maschere finaliste. Otto maschere sono state svelate: Fiordaliso nei panni di Gallina, Alba Parietti in quelli di Aquila, Cristina D’Avena sotto la maschera di Cavalluccio Marino, Edoardo Vianello, che si è ritirato, dentro Pinguino, Vladimir Luxuria sotto Pesce Rosso, Riccardo Fogli dentro Pastore Maremmano, Simone Pasquale era Drago e Bianca Guaccero si nascondeva sotto Medusa. Cinque le maschere arrivate in semifinale: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, e Soleluna. Ma altri due nuovi concorrenti saliranno sul palco venerdì sera, Pulcino e Gatta.

Maschere e duetti della sesta puntata de Il Cantante Mascherato 2022

Ma scopriamo le maschere rimaste ancora in gara che si esibiranno nella semifinale de “Il Cantante Mascherato 2022”. Dopo l’eliminazione di 7 maschere e il ritiro di Pinguino 1, sono rimaste 5 maschere: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino 2 e Soleluna. La semifinale si aprirà con lo spareggio tra Lumaca e le new entry Pulcino e Gatta. Torneranno le sfide in duetto: Volpe con “È la mia vita” sfiderà Soleluna con “Nostalgia canaglia” in coppia con Al Bano; Lumaca o Gatta canterà “Non mollare mai” contro Camaleonte con “Mon Amour” che duetteranno con Gigi D’Alessio; Pinguino con “Mi sento bene” sfiderà Pulcino o Lumaca con “Sincerità” abbinati ad Arisa. Anche in questa puntata ci sarà la maschera d’oro: se verrà indovina l’identità di uno dei concorrenti, questo verrà immediatamente smascherato senza spareggio, altrimenti sarà automaticamente qualificato per la finale.

Le ultimi indagini de Il Cantante Mascherato 2022

Durante la semifinale de “Il cantante mascherato 2022” ci sarà un omaggio a Mina fatto da Alba Parietti, con la partecipazione di Cristina D’Avena che canterà i più grandi successi della grande artista italiana. Continuano le indagini, in vista della finale di settimana prossima, dei quattro investigatori d’eccezione de “Il Cantante Mascherato 2022“: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa. Ad aiutare nelle indagini ci sarà il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira. Il pubblico a casa può votare tramite social, sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter. Come sempre, alcune esibizioni saranno accompagnate dalle performance di Vito Coppola, vincitore di Ballando con le Stelle. Le coreografie sono affidate a Simone Di Pasquale.

