Il Cantante Mascherato 2023, 4a puntata/ Diretta e eliminati: Paolantoni è criceto?

Ospite de Il Cantante Mascherato è Francesco Paolantoni, sospettato di essere il criceto dopo “le prove” portate da Francesco Facchinetti. “Io sono qui un attimo, non sono io! Io sto sempre in giro, non posso essere io! È Nathalie Guetta!”, dice il comico, che avrà un confronto proprio con la Guetta. Milly Carlucci annuncia anche un altro “confronto”, tra Tullio Solenghi e Nino Frassica, sospettati di essere ciuchino. Si passa poi al Cavaliere Veneziano, che secondo De Sica è Peron. Per Serena Bortone, si tratta di Samuel, ma sceglie di non “scoprire” la maschera. Francesco Facchinetti è invece convinto che si tratti di Alessandro Egger! Iva Zanicchi, infine, potrebbe trattarsi di Samuel Peron ma la “prova” del casquette non riesce! (agg.)

Questa sera, sabato 8 aprile, va in onda il quarto appuntamento con Il cantante mascherato 2023, lo show condotto da Milly Carlucci. Durante la terza puntata, è stato svelato il vip che si nascondeva sotto l’Ippopotamo: Mal, che si aggiunge agli svelamenti del Cigno, che nascondeva Sandra Milo e Antonio Mezzancella, dei Colombi e della Rosa che nascondevano, rispettivamente, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e Valeria Fabrizi.

Sono otto le maschere rimaste in gara che gli investigatori dovranno cercare di svelare. Quest’anno il team è composto da Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Di grande aiuto è il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”, che contribuirà attivamente alle indagini insieme alla sua aiutante Rossella Erra.

Le maschere e gli ospiti della quarta puntata de Il cantante mascherato 2023

Dopo i primi quattro svelamenti, sono rimaste otto maschere in gara a Il cantante mascherato 2023: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero. Solo pochissime persone conoscono l’identità dei personaggi che si nascondono sotto le maschere che, in ogni puntata, oltre ad esibirsi dal vivo, hanno la possibilità di rispondere alle domande degli investigatori per aiutarli a individuare prima la loro identità.

Ospiti della quarta Nathalie Guetta, Francesco Paolantoni, Nino Frassica e Tullio Solenghi. Guetta e Paolantoni saranno protagonisti di un confronto, in quanto maggiori indiziati come identità sotto la maschera del Criceto, mentre Frassica e Solenghi si confronteranno sulla loro eventuale presenza sotto la maschera del Ciuchino.

Cosa succederà nella 4a puntata de Il cantante mascherato 2023?

Anche questa sera tornerà “Il Cantante Mascherato per una notte” che, dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli nella prima puntata, Albano e Jasmine Carrisi nella seconda, e i Ricchi e Poveri nella terza, questa settimana celerà un artista tra: Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Nek, Umberto Tozzi e Renato Zero. Nel corso della puntata verrà utilizzato nuovamente il meccanismo della “Maschera d’oro” che dà agli investigatori in giuria la possibilità di smascherare immediatamente uno dei concorrenti. Se il nome sarà quello corretto, la maschera sarà obbligata a mostrarsi. Al termine della puntata puntata, dopo le esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato svelando così la sua vera identità.

Ricordiamo, infine, che, come per tutti i programmi Rai, RaiPlay offre la possibilità di guardare la quarta puntata dello show del sabato sera di Rai 1 in streaming collegandosi al sito o scaricando l'apposita applicazione.











