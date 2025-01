Il cavaliere oscuro – Il ritorno, film su Italia 1 diretto da Christopher Nolan

Domenica 5 gennaio, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:15, il film di genere fantascienza thriller Il cavaliere oscuro – Il ritorno. La pellicola, il cui titolo originale è The Dark Knight Rises, è stata realizzata nel 2012 grazie ad una co-produzione tra Stati Uniti d’America e Regno Unito, alla quale hanno partecipato diverse case cinematografiche di grande importanza come DC Entertainment, Warner Bros Pictures e Legendary Pictures.

Il film Il cavaliere oscuro – Il ritorno è l’ultimo della trilogia diretta da Christopher Nolan, premio Oscar per Oppenheimer, che comprente Batman Begins e Il cavaliere oscuro. La sceneggiatura è delo stesso regista in collaborazione col fratello Jonathan Nolan, mentre il soggetto è tratto dai personaggi dei fumetti ideati e realizzati da David S. Goyer, Bob Kane e Bill Finger. Il montaggio è stato preso in carico da Lee Smith, gli effetti speciali sono di Chris Corbould, Andrew Lockley e Peter Bebb, le musiche della colonna sonora sono di Hans Zimmer e i costumi di scena sono stati realizzati da Lindy Hemming.

Tornanno i protagonisti dei primi due film. A vestire i panni del Cavaliere oscuro è sempre Christian Bale, premio Oscar per The Fighter, insieme a un cast stellare, composto da: Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Tom Hardy, Marion Cotillard, Morgan Freeman e Liam Neeson.

La trama del film Il cavaliere oscuro – Il ritorno: un’occasione per ristabilire la verità e ricostruire speranza

Ne Il cavaliere oscuro – Il ritorno, le vicende raccontate nel film precedente hanno lasciato un rilevante strascico che ha avuto delle conseguenze nell’equilibrio tra giustizia e crimine. La città di Gotham City si ritrova dopo otto anni in un momento particolarmente felice in cui c’è una pace che sembra poter durare per sempre.

Tutto questo è dovuto alla morte del procuratore distrettuale Harvey Dent che in realtà era diventato un pericoloso criminale chiamato Due facce. Tuttavia si è deciso di salvare l’immagine del procuratore facendolo passare per una sorta di eroe tant’è che la criminalità è stata combattuta grazie ad un famoso decreto che porta il suo nome e che permette agli organi di giustizia di avere maggiori poteri per poter colpire gangster e criminali di ogni sorta.

Tutte queste bugie sono state custodite per questi lunghi otto anni dal commissario James Gordon che ora sente forte la colpa soprattutto perché ha permesso che gli organi di informazione dessero la colpa all’innocente Batman. Arriva a scrivere una sorta di lettera per raccontare tutti i fatti ma decide di mantenerla segreta in quanto ritiene che la popolazione non sia ancora pronta a questa incredibile svolta.

Ci sono delle difficoltà anche per il buon Bruce Wayne il quale non ha ancora superato la morte dell’amata Rachel ed è per questo che continua a vivere esclusivamente nella sua villa senza permettersi contatti sociali. Tuttavia qualcosa sta per succedere e in particolare uno spietato mercenario conosciuto con il nome di Bane nonché ex componente della famosa e temuta “Setta delle ombre” sta per mettere in atto un attacco mortale alla città di Gotham City.

Con un’impeccabile organizzazione, attacca un aereo della CIA che sta sorvolando i cieli dell’Uzbekistan riuscendo a mettere le mani su un fisico nucleare. Il suo piano è quello di mettere sotto scacco Batman qualora si dovesse ripresentare a distanza di diversi anni dalla sua ultima apparizione pubblica e di portare la città di Gotham City all’autodistruzione per chiudere un cerchio iniziato nella sua infanzia. Sarà una terribile sfida per Bruce Wayne che dovrà ritornare a vestire i panni dell’uomo pipistrello per assicurare un futuro alla sua città. Per lui sarà soprattutto un viaggio interiore che gli permetterà di far pace con il suo passato.