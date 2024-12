Capolavoro assoluto di Nolan, Il Cavaliere Oscuro è considerato ad oggi come uno dei punti più alti dei film di fantascienza. Un approfondimento avvincente sulla storia dell’uomo pipistrello raccontato in maniera impeccabile. Con Christian Bale come protagonista, Il Cavaliere Oscuro è diventato un caposaldo del cinecomic ma purtroppo sembra essere stato scritto nei piani sin dall’inizio che il terzo capitolo della saga non sarebbe mai uscito. A deciderlo è stato proprio Bale, che dal primo contratto aveva detto no dopo il terzo.

IL CAVALIERE OSCURO, ITALIA 1/ Trama e cast sul film con Christian Bale e Heath Ledger (30 dicembre 2024)

“Smetteremo dopo quello“, aveva spiegato, dicendo no alla Warner Bros che avrebbe invece voluto procedere con un quarto capolavoro incentrato totalmente sulla figura di Batman. Christopher Nolan invece voleva realizzare una trilogia e l’attore ha preferito essere fedele al volere del regista. In effetti, con “Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno”, la trilogia si è conclusa in modo irreprensibile: Seyna Kyle, Bruce Wayne e Alfred in una scena emozionante di ricongiungimento, per un finale che sa proprio di fine perfetta. Nolan e Bale hanno voluto chiudere il cerchio con un clima di pace e di distensione, lasciando il pubblico con uno splendido ricordo della trilogia Il Cavaliere Oscuro e nulla lasciato in sospeso.

Questi fantasmi!, Rai 1/ Trama e cast della commedia di Eduardo diretta da Gassmann, oggi 30 dicembre 2024

Il Cavaliere Oscuro, arriva la notizia bomba da Warner Bros: in cantiere il nuovo film su Gotham City

Per i fan di Batman, niente paura: continuano le avventure di uno degli eroi più amati del cinema anche dopo Il Cavaliere Oscuro con Robert Pattinson e Matt Reeves. Sarà il primo a vestire i panni dell’uomo pipistrello, per una pellicola dal carattere avvincente pregna di delitti, omicidi e non solo. Fiato sospeso e adrenalina, due ingredienti per rendere giustizia al carattere avventuroso del mitico Batman. A far parte del cast oltre a Pattinson, anche Zoe Kravitz nei panni di Selina Kyle, mentre Paul Dano incarnerà l’Enigmista.

Assassinio sul Nilo, Rete 4/ Trama, cast e curiosità del film con Gal Godot di Kenneth Branagh

Ma continuano le buone notizie, e stavolta ne arriva una diretta da Warner Bros che ha annunciato di avere in cantiere Gotham PD, spin off con Terence Winter di The Batman. Sarà un flashback che parlerà dell’inizio dell’attività del protagonista, ambientato proprio nel primo anno in cui ha iniziato a “lavorare”. Per quanto riguarda la trama, sappiamo che si concentrerà prevalentemente nel Dipartimento di Polizia di Gotham, che si trova ad affrontare i crimini della città: la scomparsa di un vigilante sarà al centro della vicenda. Per quanto riguarda la data di uscita, ancora nessuna informazione, ma presto ci saranno notizie!