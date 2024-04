Il Clandestino/ Anticipazioni 15 aprile 2024 e diretta: Travaglia dovrà andare contro la sua etica…

Il Clandestino, anticipazioni e trama della nuova fiction di Rai1

Questa sera, 15 aprile 2024, torna Il Clandestino con un’altra interessante puntata della nuova fiction con protagonista Edoardo Leo. Le anticipazioni della seconda puntata svelano nuovi casi e colpi di scena che metteranno in seria difficoltà il protagonista.

La trama della fiction pone il focus su Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo, che si dimette dalla Polizia dopo un attentato in cui ha perso la vita la sua compagna. Questo traumatico evento della sua vita lo spinge a trasferirsi da Roma a Milano dove lavora come buttafuori. Travaglia vive in un piccolo loft gestito da Palitha, un cingalese che presto finisce nei guai. Per aiutarlo, il protagonista inizia una serie di peripezie…

Il Clandestino, anticipazioni del terzo e quarto episodio: Luca in difficoltà con un caso

Le anticipazioni de Il Clandestino per la puntata in onda il 15 aprile, rivelano che Travaglia si troverà ad affrontare un caso contrario alla sua etica. Nel terzo episodio, intitolato Chinatown, Luca prende un lavoro molto particolare per poter ripagare un debito: una donna cinese vuole ottenere un video che dimostri il tradimento del marito. Il protagonista ottiene le prove richieste dalla cliente, ma il filmato finisce in rete e diviene virale. Il problema si crea quando il poliziotto scopre che il marito della donna è un politico molto influente…

Nel quarto episodio, Travaglia dovrà affrontare un incarico di grande responsabilità. Carolina gli chiede di proteggere l’incolumità di una modella araba. La donna è stata, infatti, minacciata diverse volte da un uomo che non approva la scelta della top model di sfilare con l’hijab. Cosa accadrà al protagonista?

Il Clandestino, dove vederlo in tv e in streaming

Il Clandestino andrà in onda questa sera, 15 aprile, su Rai 1 a partire dalle 21:30. Se non si ha la possibilità di seguire la fiction in diretta televisiva, è possibile recuperare la puntata in streaming sulla piattaforma di Raiplay.

