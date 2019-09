Il codice da Vinci/ Su Tv8 il film con Tom Hanks (oggi, 24 settembre 2019)

Questa sera, martedì 24 settembre, alle 21.30 su TV8 va in onda il film “Il codice da Vinci”. La pellicola diretta da Ron Howard è tratta dal celebre romanzo scritto da Dan Brown, con la sceneggiatura di Akiva Goldsman. Le musiche di Hans Zimmer e la fotografia di Salvatore Totino impreziosiscono il film. Nel cast è presente la star di Hollywood Tom Hanks, vincitore di due Premi Oscar consecutivi come miglior attore nel 1994 e nel 1995 per “Philadelphia” e “Forrest Gump” e protagonista di titoli come “C’è posta per te”, “Salvate il soldato Ryan”, “Il miglio verde”, “Cast Away” e “Polar Express”. Al suo fianco troviamo l’attrice e modella francese Audrey Tautou, diventata famosa in tutto il mondo per “Il favoloso mondo di Amélie” e vincitrice nel 2000 del prestigioso Premio César come miglior promessa femminile per “Sciampiste & Co.”. Nel cast ci sono anche Jean Reno, Ian McKellen, Paul Bettany e Alfred Molina.

Il codice da Vinci, la trama del film

Nel cuore della notte Jacques Sauniere, anziano curatore del Museo del Louvre, è inseguito dal misterioso Silas. L’uomo, vestito da monaco, gli punta una pistola e gli chiede informazioni sulla “chiave di volta”, poi gli spara al ventre. Poco dopo, il professore di Harvard Robert Langdon viene portato al Museo perché Jacques, prima di morire, ha composto uno schema analogo a quello dell’Uomo di Vitruvio con il proprio sangue. Silas incontra il Maestro e si autoflagella per aver ucciso tutti i protettori della chiave di volta, che gli hanno detto di cercarla nella sagrestia della Chiesa di Saint-Sulpice. Al Louvre arriva la crittologa Sophie Neveu che conduce Langdon nel bagno del museo. Sophie rivela al professore che la polizia sospetta di lui, mentre lei è certa che Sauniere – suo nonno – vuole che Langdon l’aiuti a risolvere il messaggio che ha lasciato vicino al suo corpo. Sauniere, infatti, faceva parte di una società legata ai Templari che doveva “proteggere la fonte del potere di Dio sulla Terra”, ovvero il Santo Graal. Langdon e Sophie aprono una cassetta di sicurezza presso la Banca di Zurigo e scoprono la chiave di volta, un cryptex. Riescono a sfuggire alla polizia e Langdon chiede aiuto all’amico Leigh Teabing, che si rivela essere il vero Maestro. Alla fine Langdon riesce a decifrare il cryptex, scoprendo che Sophie è l’ultima discendente di Gesù Cristo e Maria Maddalena, sepolta sotto la piramide del Louvre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA