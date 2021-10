Il Collegio 2021 ed.6/ Diretta puntata 26 ottobre: concorrenti, classe e cast

Il collegio 2021 ed.6, anticipazioni prima puntata 26 ottobre

Questa sera, martedì 26 ottobre, alle 21.20 su Rai 2 debutta la sesta edizione de “Il Collegio”. Venti adolescenti saranno catapultati indietro nel tempo, negli anni ’70, più precisamente nel 1977. È l’anno di Portobello, di Sandokan e delle prime trasmissioni a colori in tv. Il 1977 è l’anno di successi senza tempo come Heroes di David Bowie, We Are the Champions dei Queen, Ti amo di Umberto Tozzi e Amarsi un po’ di Lucio Battisti, brani intramontabili che faranno da colonna sonora alle vicende dei protagonisti del docu-reality.

Per il secondo anno consecutivo, il Collegio Regina Margherita di Anagni sarà la cornice delle otto puntate de “Il collegio 2021”. All’interno del convitto si svilupperanno nuove avventure, sbocceranno i primi amori e si innescheranno i primi scontri con il corpo docenti. Senza cellulari, senza mamma e papà, ce la faranno gli adolescenti di oggi a resistere? L’obiettivo è superare l’esame di terza media del 1977.

Il collegio 2021 ed.6: i professori e il cast extra scolastico

Tra il cast de “Il collegio 6” tante conferme: dal severo preside Paolo Bosisio, alla professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, al professore d’italiano Andrea Maggi, a quello di storia e geografia Luca Raina, ad Andrea Carnevale per le lezioni di arte e l’amato bidello Enzo Marcelli. Non mancheranno le new entry: il professor Duccio Curione sarà il nuovo docente di educazione fisica, la cantante Silvia Smaniotto insegnerà Educazione musicale, Denise Mcnee sarà la nuova insegnante di inglese, Lidia Carew insegnerà a stare in pista ai ragazzi nelle lezioni di ballo. Per la prima volta ne Il collegio 2021 ci sarà spazio per un corso di cinema, in cui i ragazzi dovranno realizzare un vero e proprio film in Super 8, con il regista Lorenzo Vignolo, lo psicologo Marco Volante sarà il relatore del convegno “I giovani d’oggi, ricucire lo strappo tra le generazioni” e la psicologa Roberta Sette introdurrà i collegiali all’educazione sessuale. Ad affiancare la storica sorvegliante Lucia Gravante un nuovo collega Matteo Caremoli. Come sempre, ad accompagnare il racconto, la voce narrante di Giancarlo Magalli.

Concorrenti Il collegio 2021: nella sesta edizione ne vedremo di tutti i colori

Nella prima puntata de “Il collegio 6” i ragazzi scoprono che quest’anno devono compilare una domanda di ammissione e che i loro genitori giocano un ruolo fondamentale per il loro ingresso. Dopo una serie di colloqui, i futuri collegiali scoprono chi è ammesso al Collegio 1977. Per prima cosa bisognerà adeguare look e capigliatura allo stile degli anni ’70. Si inizia subito con le lezioni – italiano con il professor Maggi e tennis – e con le prime punizioni. Nascono anche le prime simpatie e i primi scontri.

La classe de “Il collegio 2021” è formata da 20 concorrenti, tutti giovani studenti: Sveva Accorrà (14, Monza), Federica Cangiano (14, Napoli), Simone Casadei (16, Coriano – Rn), Gaia Cascino (16, Roma), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Giovanni Junior D’Ambrosio (15, Napoli), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Alessandro Giglio (15, Torino), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb), Rebecca Parziale (14, Genova), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Vincenzo Rubino (16, Bari), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu).

