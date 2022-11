Il Collegio 2022, 6a puntata/ Diretta: partita fra Docenti e Collegiali, chi vincerà? Il ricordo di Pelè

Il Collegio 2022, sesta puntata su Rai 2

Questa sera, martedì 15 novembre alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la sesta puntata de Il Collegio 2022. Settimana scorsa, nella quinta puntata, alcuni studenti hanno dovuto riparare al proprio rendimento scolastico al di sotto della sufficienza. Dopo essere stati rimandi alla verifica di metà corso, quatto studenti sono stati riammessi: Alessia Abruscia, Elisa Angius, Damiano Severoni e Ariadny Sorbello. Altri tre studenti, invece, hanno detto addio al Collegio: Tommaso Miglietta si è ritirato per la troppa nostalgia della famiglia, mentre Alessandro Orlando e Apollinaire Manfredi sono stati espulsi per aver preso il cellulare dall’ufficio sorveglianti. Prima di loro era stata espulsa Victoria Lazzari, dopo aver insultato il professore Andrea Zilli.

Il Collegio 2022, anticipazioni: partita fra Docenti e Collegiali

La sesta puntata de Il Collegio 2022, in onda questa sera, martedì 15 novembre, su Rai 2, sarà caratterizzata da emozioni forti ma contrastanti per i Collegiali. Dopo le dure reprimende del Preside Paolo Bosisio, tra gli alunni c’è chi alza bandiera bianca e decide di non seguire più le regole: ma come sempre, ogni scelta ha delle conseguenze da pagare e non mancheranno lacrime amare. Una lezione sulla disfatta di Caporetto sarà invece occasione per un incontro gioioso.

Nel 1958 il Brasile vinse i Mondiali di Calcio: fu il mondiale della consacrazione del giovane Pelé, numero 10 brasiliano. Il calciatore conquistò i primati di più giovane marcatore (contro il Galles) in un mondiale e più giovane campione del mondo della storia, a 17 anni. Sulla sica del nuovo astro nascente del calcio, verrà organizzata una sfida all’ultimo rigore fra Docenti e Collegiali. Chi vincerà?

Gli studenti de Il Collegio 2022: i concorrenti di questa edizione

Dopo tre espulsioni e un ritiro, sono rimasti 19 studenti a Il Collegio 2022. Nella quinta puntata il Ministero ha avviato un esperimento di Scuola media unificata: le due sezioni – Scuola Media e Scuola di avviamento professionale – sono state unite e hanno danno vita ad un’unica classe. Gli alunni rimasti sono quindi: Alessia Abruscia, Elisa Angius, Davide Cagnes, Mattia Camorani, Davide Di Franco, Marta Maria Erriquez, Samuel Rosica, Giada Scognamillo, Damiano Severoni, Sabrina Bacja, Alessandro Bosatelli, Sofia Brixel, Zelda Nobili, Mattia Patané, Gabriel Rennis, Priscilla Savoldelli, Ariadny Sorbello, Luna Tota e Giulia Wnekowicz.

