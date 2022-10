Il Collegio 2022/ Diretta prima puntata: il 1958. Le novità di questa edizione

Il Collegio 2022: al via la settima edizione

Al via “Il Collegio 2022” su Rai 2. Questa settimana il programma raddoppia con due puntate: martedì 18 e mercoledì 19 ottobre alle ore 21.20 in prima sera. A seguire, l’appuntamento sarà ogni martedì (otto puntate in totale). In questa edizione i giovani protagonisti lastreranno le famiglie, lo smart phone e i social network per tornare indietro nel tempo, nel 1958. La prima novità di questa edizione è la voce narrante di Nino Frassica, al posto di Giancarlo Magari, che accompagnerà il racconto delle avventure dei 20 protagonisti.

Per la prima volta i collegiali saranno divisi in due sezioni, due classi separate proprio come succedeva all’epoca: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Nel 1958, infatti, la scuola media era divisa in due percorsi fra chi avrebbe continuato gli studi umanistici e chi si sarebbe invece indirizzato subito al lavoro.

I 20 concorrenti de Il Collegio 2022: ecco gli alunni della settima edizione

I protagonisti de “Il Collegio 2022” sono: Alessandro Bosatelli, 14 anni; Davide Cagnes, 17 anni; Mattia Camorani, 15 anni; Davide Di Franco, 16 anni; Apollinaire Manfedi, 14 anni; Tommaso Miglietta, 14 anni; Alessandro Orlando, 17 anni; Mattia Patanè, 16 anni; Gabriel Rennis, 16 anni; Samuel Rosica, 14 anni; Damiano Severoni, 16 anni; Alessia Abbruscia, 14 anni; Elisa Angius, 15 anni; Sofia Brixel, 16 anni; Marta Maria Erriquez, 16 anni; Zelda Nobili, 15 anni; Priscilla Savoldelli, 15 anni; Giada Scognamillo, 17 anni; Luna Tota, 15 anni, e Giulia Wnekowicz, 14 anni. La prima puntata segna il passaggio repentino dal 2022 al 1958. Gli studenti, dopo aver salutato i propri genitori, varcheranno il cancello del collegio Regina Margherita di Anagni, affronteranno la visita medica e il taglio di capelli. Nella sala ricreativa i Collegiali guarderanno una puntata di ‘Lascia o Raddoppia’, il quiz più famoso di sempre condotto da Mike Bongiorno.

Cosa è successo ne 1958? Questo l’anno scelto per Il Collegio 2022

Il 1958 è stato un anno di grande ottimismo e spinta verso la crescita, le campagne si svuotano mentre le città si espandono. Sono anni in cui in Italia cresce anche la domanda di scolarizzazione: nel decennio 1948-1958 gli iscritti all’istruzione media raddoppiano e s’incrementa la scuola secondaria, specie quella tecnica e professionale. Nel 1958 viene inaugurato il primo tratto di un’autostrada, l’A1 da Milano a Parma. A Sanremo trionfa Modugno con “Il blu dipinto di blu”, in tv è il momento di “Canzonissima” e la Rai lancia il programma “Telescuola”. Viene pubblicato “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa; al cinema escono “Vertigo” di Hitchcock e “I soliti ignoti” di Monicelli. Il Brasile con Pelè vince il suo primo titolo mondiale.











