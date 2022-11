Il Collegio 2022, quinta puntata/ Diretta: chi recupererà l’insufficienza? In gita

Il Collegio 2022, quinta puntata su Rai 2

Questa sera, martedì 8 novembre alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata de Il Collegio 2022. Settimana scorsa, nella quarta puntata, è arrivata la verifica di metà percorso. Non sono pochi gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza e che attendono di sapere se potranno continuare a studiare nel collegio o se dovranno fare le valigie e tornare a casa. Gli studenti con il giudizio in sospeso sono: Alessia Abruscia, Elisa Angius, Apollinaire Manfredi, Alessandro Orlando, Damiano Severoni e Ariadny Sorbello.

Mentre Giada Scognamillo si è dimostrata la prima della settimana per la Scuola di Avviamento Professionale e Giulia Wnekowicz la migliore della settimana per la scuola media. Al momento solo Victoria Lazzari ha lasciato la scuola: la ragazza è stata espulsa dopo aver insultato il professore Andrea Zilli.

Il Collegio 2022, anticipazioni: una gita per i ragazzi

Nella quinta puntata de Il Collegio 2022, in onda questa sera su Rai 2, per Alessia Abruscia, Elisa Angius, Apollinaire Manfredi, Alessandro Orlando, Damiano Severoni e Ariadny Sorbello arriva il momento di provare a riparare al proprio rendimento scolastico al di sotto della sufficienza: chi ci riuscirà? Al collegio arriverà una telefonata da parte del Ministero della Pubblica Istruzione che annuncerà una sorpresa molto gradita dai Collegiali. Il preside Paolo Bosisio manderà in gita i ragazzi, ma non tutti si dimostreranno all’altezza di ottenere questo premio. Fuori dal collegio, dopo una giornata nella natura, non mancheranno confessioni a cuore aperto si alterneranno al chiarore di un falò.

Continuano le lezioni sul 1958: spazio all’arte contemporanea con Jackson Pollock. Non tutti si mostreranno interessanti alla lezione di storia dell’arte: qualche studente rischierà l’ammonizione o l’espulsione?

Gli studenti de Il Collegio 2022

Quest’anno gli studenti de Il Collegio 2022 sono stati divisi in due classi. Gli alunni della Scuola di avviamento professionale sono: Alessia Abruscia, Elisa Angius, Davide Cagnes, Mattia Camorani, Davide Di Franco, Marta Maria Erriquez, Apollinaire Manfredi, Samuel Rosica, Giada Scognamillo e Damiano Severoni. Mentre la classe della Scuola media è composta da Sabrina Bacja, Alessandro Bosatelli, Sofia Brixel, Tommaso Miglietta, Zelda Nobili, Alessandro Orlando, Mattia Patané, Gabriel Rennis, Priscilla Savoldelli, Ariadny Sorbello, Luna Tota e Giulia Wnekowicz.

