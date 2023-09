Il Collegio 2023, chi sono i concorrenti della nuova classe?/ Tutti i i nomi dei 23 allievi

Il Collegio 2023: 23 allievi nella nuova classe

Il Collegio 2023 scalda i motori e stuzzica la curiosità dei fan che hanno ufficialmente fatto partire il countdown per il ritorno in tv. La location della nuova edizione è un edificio a Lodi e gli studenti saranno catapultati nel 2001. A raccontare le avventure della nuova classe sarà la voce di Stefano De Martino, ma chi sono i nuovi allievi che affronteranno quella che era la scuola ormai più di vent’anni fa? Tra i nomi più attesi ci sono quelli di due figlie vip ovvero Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, e Aurora Costantini, figlia di Matilde Brandi.

Spazio, poi, a Marta Battaglia, quindicenne di Resuttano (CL) che parla tre lingue. «Per lei lo studio è essenziale», dice la madre come riporta Tv Blog. Alessia Berchicci, ha 14 anni e arriva da Montesarchio (BN). Ama cantare, rappa in coreano, suona il piano, ha una vera e propria passione per il disegno. Flavio Bertuzzi è un 15enne di Riccione e potrebbe essere definito il “ribelle” della classe.

Tutti gli altri nomi degli allievi de Il collegio 2023

Nella classe de Il Collegio 2023, poi, ci sono la 16enne Giorgia Ceccarelli che si definisce la leader della classe. Arriva da Pisa e «nella vita non ama fare nulla, se non divertirsi con le sue amiche», la 14enne Anita Pia Costanzo che, pur essendo giovanissima, ha le idee chiare e sa perfettamente cosa vuole dalla vita; Cecilia D’Ammassa che ha 15 anni e arriva da Aquino (FR); il 17enne Enrico Di Clementi che arriva da Carpi che ha lasciato la scuola e ora lavora come barman; Luca Galise arriva da Cava de’ Tirreni (SA) e ha 17 anni; Anna Garau ha 15 anni, arriva da Tonara (NU) e non si ferma davanti a nulla.

E ancora: Gugliemo Grosso ha 14 ani e arriva da Napoli; Rocco Ryan Greco ha 15 anni, arriva da Gela (CL) ed è un ragazzo irrequieto; Ilary Iolli arriva da Cassino (FR), ha 16 anni, è diretta e non ha mezze misure; Daniele Marrone ha 16 anni e «dalla mattina alla sera sono in giro con il motorino»; Diego Natale arriva da Grosseto, ama la bicicletta e ama perdersi nei boschi; Denise Pagani ha 15 arriva e arriva da un paese di poco più di 500 abitanti che si chiama Costeggiola; Mahdi Khouya, ha 17 anni e arriva da Vienne dove si è dovuto trasferire per il lavoro del padre; il 16enne Christopher Parolin arriva da Bassano Del Grappa, il 17enne Giuseppe Puppio arriva da Cosenza e sogna di diventare un uomo di successo; Anna Rita Santeramo arriva da Barletta e ha 16 anni. Infine, nella nuova classe de Il Collegio troviamo la 16enne Frida Schiavi e il 17enne Mirko Stellato.











