Il collegio 2023, ultima puntata/ Diretta, promossi e bocciati: l’esame di Carmelina Iannoni é “sfortunato”

Il Collegio 2023, anticipazioni 6a ed ultima puntata: gli esami finali, chi sarà promosso e bocciato?

Per la quota rosa degli studenti collegiali, in corsa a Il collegio per il conferimento della borsa di studio e il diploma di fine anno formativo, Carmelina Iannoni é una particolare protagonista. Questo perché tra una sessione di scritto e una di orale, un frame della messa in onda degli esami finali vede la commissione di esaminatori insegnanti definire la prova della figlia d’arte di Carmen Di Pietro un “esame sfortunato”. É il verdetto di una bocciatura annunciata?

(Agg. Di Serena Granato)

Guglielmo piange

Il collegiale originario del Sud, Guglielmo, una risaputa buona bocca intenditrice del buon cibo, scoppia a piangere alla visione del videomessaggio della nonna. A Il collegio 2023, la nonna destina un messaggio di incoraggiamento per il nipote collegiale, a cui mancano le geste di affetto della familiare, come la preparazione di succulenti ricette a base di salsiccia e friarielli.

La borsa di studio in palio

La nuova ed ultima puntata di Il collegio 2023, in onda in chiaro tv su Raidue e in streaming su Raiplay, vede la voce narratrice Stefano De Martino, presentare la fase finale dell'anno collegiale. Per l'ambita borsa di studio, i collegiali sono tenuti a superare ben due prove. Non si potrà accedere agli orali senza aver prima superato la prova degli scritti. Una notizia che lascia spiazzati gli esaminati.

Le anticipazioni di Il Collegio

Il Collegio 2023 torna in onda questa sera, domenica 5 novembre alle 21.00 su Rai2, con la sesta ed ultima puntata. Il docu-reality, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, giunge anche quest’anno al finale di stagione, preparandosi a colpi di scena e conferme. Ricordiamo che per la prima volta dall’inizio del reality, la scuola è stata ambientata negli anni 2000, portando dunque in scena un tempo molto più vicino anche agli alunni concorrenti.

L’ultima puntata è anche sinonimo di addii. Gli alunni di questa ottava edizione vivranno in questo finale sentimenti contrastanti, fra la tristezza della separazione, la gioia di riabbracciare i propri cari e la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza che è stata per loro importante dal punto di vista della crescita personale.

Il Collegio 2023: chi sarà il vincitore della borsa di studio?

Ma cosa accadrà nell’ultima puntata de Il Collegio 2023? Prima dei saluti e delle lacrime d’addio, i collegiali devono affrontare gli esami finali. Riusciranno tutti a conseguire il diploma? Chi sarà promosso e chi, invece, concluderà questa avventura con una bocciatura?

Ricordiamo però che questa puntata sarà importante anche per un altro aspetto: verrà infatti assegnata la borsa di studio che permetterà al collegiale più meritevole di questa edizione – che ha dunque conquistato i voti migliori, dimostrando una maturazione importante -, di volare per un semestre di studio negli Stati Uniti. Chi riuscirà ad aggiudicarsi questo premio così ambito?

Sullo sfondo di questo gran finale, la rappresentazione teatrale cui i ragazzi hanno lavorato sodo e che riserverà un’incredibile sorpresa a due di loro. In sala ad ascoltare i collegiali del 2001 sarà presente un produttore discografico a caccia di nuovi talenti: un’occasione imperdibile per Anita ed Enrico, che con la loro canzone avranno una grandissima opportunità.

Ricordiamo che è possibile seguire il programma anche in streaming sulla piattaforma Raiplay, la stessa sulla quale sono presenti tutte le puntate di questa e delle precedenti edizioni.











