Il Collegio 6, 5a puntata/ Diretta: due nuovi alunni e le lettere dei familiari

Il Collegio 6, anticipazioni quinta puntata

Questa sera, martedì 30 novembre, alle 21,20 su Rai 2 va in onda il quinto appuntamento con il docu-reality Il collegio 6. Dopo le espulsioni di Simone Casadei e Davide Maroni, e i ritiri di Gaia Cascino e Sveva Accorrà sono rimasti 17 studenti nella classe del 1977. Nella quinta puntata faranno il loro ingresso due nuovi alunni: chi saranno? Stando ad alcuni spoiler le new entry saranno Davide Cresta e Matteo Palazzo. Davide Cresta, diciassettenne di Messina, è stato bocciato due volte al liceo artistico, mentre Matteo è un ragazzo italo francese che frequenta il liceo a Parigi. Gli studenti andranno in gita al lago di Canterno, nel cuore dei Monti Ernici. Inoltre dovranno realizzare un cortometraggio: dovranno decidere chi sarà il regista, chi gli attori, e soprattutto chi scriverà la sceneggiatura.

Il Collegio 6: due nuovi ingressi e le lezioni della puntata

Nel corso della quinta puntata e Il Collegio 6 gli studenti vedranno le immagini di trasmissioni di successo come “L’Altra Domenica”, un programma innovativo in onda su Rete 2 (l’odierna Rai 2) che raccontò la nascente cultura punk dei Ramones e dei Sex Pistols. Inoltre studieranno la riforma del diritto di famiglia italiano, che nel 1975 tolse alla figura del padre la piena responsabilità genitoriale, dando alla donna la possibilità di decidere di adottare un regime patrimoniale. Scopriranno anche quando la maggiore età passò dai 21 ai 18 anni. I professori mostreranno immagini delle occupazioni e delle assemblee studentesche del 1977. Infine arriveranno le lettere dei familiari: come reagiranno i collegiali? Alcuni faranno fatica a trattenere l’emozioni, altri saranno infastiditi da questa novità.

