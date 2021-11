Il Collegio 6, chi è single e chi fidanzati?/ Da Simone Casadei a Gaia Cascino

Il collegio 6, chi sono i concorrenti fidanzati e quelli single?

La sesta edizione del Il Collegio è iniziata da qualche settimana e il pubblico di Rai 2 sta iniziando ad appassionarsi alle vicende dei nuovi collegiali. Grande curiosità sulla loro vita privata: chi di loro è fidanzati? Chi è single? Beatrice Kim Genco, classe 2007, ha dichiarato di aver iniziato una relazione da pochissimo tempo, senza rivelare ulteriori dettagli. Al momento non sappiamo dirvi se ha un fidanzato o fidanzata, anche se nella clip di presentazione si vede che bacia una ragazza. Anastasia Podeschi, 16enne di Santarcangelo di Romagna, è fidata da un anno e mezzo con Pier. Di lui non si sa molto se non che è più grande di tre anni di Anastasia (2001 vs 2004). Anche Valentina Comelli, 15enne bresciana, è fidanzata da un anno e mezzo con Marco.

Sul suo profilo Instagram c’è una cartella dedicata alla loro relazione: “Auguri a noi amore mio, non ti ringrazierà mai abbastanza amore per tutto quello che stai facendo per me, non abbandonarmi mai, ti amo”, ha scritto al ragazzo in occasione del loro anniversario. È fidanzata anche la new entry Matilde Ricorda, anche se la relazione è stata segnata da molti alti e bassi.

Il collegio 6, La situazione di Simone Casadei, Maria Sofia Federica, Gaia Cascino e…

Meno chiara la situazione di Rebecca Parziale. Il 24 ottobre, due giorni prima della messa in onda della prima puntata de Il collegio 6, la ragazza ha pubblicato nelle sue Storie Instagram un video in cui bacia un ragazzo di nome Youri. Si tratta di un studente di Genova, città natale di Rebecca. Su di lui sono rintracciabili altri indizi sui canali social della ragazza. I due sono fidanzati? C’è chi pensa che Rebecca abbia una relazione con Simone Casadei de Il Collegio 6. Proprio il ragazzo nel corso della seconda puntata ha detto di aver bisogno di chiamare la sua ragazza: come stanno adesso le cose? Maria Sofia Federica, che si è definita pansessuale, è single. Davide Moroni ha rivelato di essersi lasciato da poco con la sua ex storica, argomento di cui non ama molto parlare. Sono sicuramente single anche Federica Cangiano, Gaia Cascino, e Lorenzo Sena.

E gli altri collegiali? Al momento non sono emerse informazioni sulla vita privata di Sveva Accorà, Elisa Cimbaro, Sara Masserini, Alessandro Giglio, Vincenzo Rubino, Edoardo Lo Faso, Giovanni Junior D’Ambrosio, Filippo Romano, Cristiano Karol Russo e Raffaele Fiorella.



