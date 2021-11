Il Collegio 6, pagelle e anticipazioni 5a puntata/ Federico nei guai e nuova gita!

Il Collegio 6, le pagelle della quarta puntata

Si è conclusa su Rai 2 la quarta puntata de Il Collegio 6 che ha regalato al pubblico molti colpi di scena, a partire dall’espulsione di Casadei. Un addio che, d’altronde, era nell’aria viste tutte le malefatte combinate nelle precedenti tre puntate. Peccato per l’addio con insulto al preside, un gesto d’addio che denota ben poca maturità e voglia di migliorarsi. VOTO 4,5. L’uscita di Casadei è una dura botta per il suo compagno di banco, D’Ambrosio, che dopo un momento no viene risollevato da un bellissimo confronto con la prof Petolicchio dopo il quale segue una voglia di rimettersi in gioco. VOTO 6,5.

Nelle pagelle di questa settimana de Il Collegio 6 non possiamo escludere Vincenzo Rubino. Il suo percorso è in crescita e in questa quarta puntata oltre alla sua grande simpatia ha mostrato anche tutta la voglia di mettersi in gioco. VOTO 7,5. Valentina Comelli e Matilde Ricorda abbattono un po’ di muri in questa puntata e aprono il loro cuore al prof Maggi, raccontandosi. Bel momento: VOTO 7. Continua invece a cercare di integrarsi in un gruppo talvolta ostile, soprattutto nella parte femminile, Maria Sofia Federico a cui possiamo solo recriminare di essere un po’ troppo saccente in alcuni casi e poco ragazza della sua età. VOTO 6,5.

Il Collegio 6, le anticipazioni della quinta puntata

Continuiamo con le anticipazioni della prossima puntata del Collegio 6. Cosa accadrà nella quinta puntata? L’appuntamento è per martedì prossimo, 30 novembre, sempre su Rai 2 con la risposta alla domanda con la quale ci ha lasciati questa domanda: Giglio, D’Ambrosio e Cangiano rimarranno nella scuola o verranno cacciati? In attesa di scoprirlo, le poche immagini sulla prossima puntata ci svelano che potrebbero esserci nuovi ingressi, stavolta però si tratta di ragazzi. Pare, inoltre, che Maria Sofia Federico riceverà una forte strigliata dalla professoressa Petolicchio. Infine sarà il momento per i collegiali di vivere la gita di quest’anno con tanto di pernottamento sotto le stelle. Cosa combineranno questa volta?

